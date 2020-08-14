Благодаря национальному проекту «Демография» в микрорайоне «Яркий» возводится детский сад на 180 мест

Строительство детского сада началось в августе прошлого года. Ввести в эксплуатацию объект планируется до конца 2020 года, учитывая проведение комплексной проверки для получения заключения о соответствии, процесс установки оборудования и завершения работ по благоустройству территории.

На сегодняшний день строителями выполнена уже большая часть работ. Завершается отделка фасада здания. Ведется внутренняя отделка, прокладывают инженерные сети. В рамках благоустройства территории - готовы основания под игровые площадки, которые будут с резиновым покрытием, установлены теневые навесы.

Общая площадь здания порядка трех тысяч квадратных метров. Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 8 групп, включая одну группу ясельного возраста.

Напомним, что осенью прошлого года в Уфе открылась одна из первых в республике полилингвальная многопрофильная школа № 162 «СМАРТ», построенная в микрорайоне «Яркий». Строительство школы стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Образование», разработанного по инициативе президента страны Владимира Путина. Площадь составляет объекта - 22,3 тысячи кв.м.