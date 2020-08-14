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Общество
14 Августа 2020, 13:23

Благодаря национальному проекту «Демография» в микрорайоне «Яркий» возводится детский сад на 180 мест

Благодаря национальному проекту «Демография» в одном из крупных жилых комплексов Уфы будет построен детский сад на 180 мест. Государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан, генеральным подрядчиком – ООО трест «Башгражданстрой».

Строительство детского сада началось в августе прошлого года. Ввести в эксплуатацию объект планируется до конца 2020 года, учитывая проведение комплексной проверки для получения заключения о соответствии, процесс установки оборудования и завершения работ по благоустройству территории.
На сегодняшний день строителями выполнена уже большая часть работ. Завершается отделка фасада здания. Ведется внутренняя отделка, прокладывают инженерные сети. В рамках благоустройства территории - готовы основания под игровые площадки, которые будут с резиновым покрытием, установлены теневые навесы.
Общая площадь здания порядка трех тысяч квадратных метров. Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 8 групп, включая одну группу ясельного возраста.
Напомним, что осенью прошлого года в Уфе открылась одна из первых в республике полилингвальная многопрофильная школа № 162 «СМАРТ», построенная в микрорайоне «Яркий». Строительство школы стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Образование», разработанного по инициативе президента страны Владимира Путина. Площадь составляет объекта - 22,3 тысячи кв.м.
Всего в 2020 году в Республике Башкортостан в рамках национального проекта «Демография» планируется построить 24 детских сада.
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