Об авторизации в сервисе Личный кабинет налогоплательщика без посещения инспекции

До настоящего времени подключиться к сервису можно было с помощью логина и пароля, полученного в любой инспекции, а также с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи/универсальной электронной карты.

Физическое лицо, зарегистрированное на ПорталеГосуслугможет авторизоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без посещения налоговой инспекции при условии, что он ранее обращался лично для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», другие уполномоченные организации.

Пользователи ПорталаГосуслуг, получившие реквизиты доступа (код подтверждения личности) к ЕСИА заказным письмом по почте, не смогут подключиться к "личному кабинету" на сайте ФНС России с помощью учетной записи ЕСИА. Для них доступны два вышеуказанных способа. Такое ограничение связано с тем, что в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в отличие от ПорталаГосуслуг содержатся сведения, отнесенные к налоговой тайне в соответствии со 102 статьей Налогового кодекса Российской Федерации: сведения об объектах налогообложения, текущих начислениях по налогам, сведения о доходах и др.

Пользователи ПорталаГосуслуг, уже имеющие доступ к «личному кабинету» на сайте ФНС России, наряду с входом по логину и паролю также смогут также войти в «личный кабинет», используя свою учетную запись пользователя в ЕСИА.

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет пользователю дистанционно:

- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

- контролировать состояние расчетов с бюджетом;

- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи (до наступления срока уплаты);

- заполнять в режиме онлайн декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, направлять декларацию по форме № 3-НДФЛ в налоговый орган;

- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;

- обращаться в налоговые органы без личного визита.