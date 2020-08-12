В Башкортостане «Диктант Победы» пройдет на 80 площадках

Тесты содержат по девять вопросов о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход Великой Отечественной войны. В них есть и задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне. Всего на них ответили уже почти 100 тысячи человек. Мы не сомневаемся, что те, кто выполнят все задания, смогут написать «Диктант Победы» 3 сентября на «отлично», - отметил Александр Хинштейн.

Кроме того, координатор партпроекта сообщил, что площадки для «Диктанта Победы» будут организованы и в музеях по всей стране – заявки на проведение акции продолжают поступать в созданный «Единой Россией» оргкомитет «Наша Победа». «Среди знаковых объектов – Бородинский музей, Тульский Кремль, музей-заповедник «Куликово поле», Башкирский Республиканский музей Боевой Славы, музей-панорама «Сталинградская битва» и многие другие», – уточнил координатор партпроекта.

Всего в Башкортостане 3 сентября «Диктант Победы» будет организован более чем на 80 площадках. Об этом сообщил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Эдуард Саитбаталов. Тесты также напишут в пяти вузах региона, историческом парке «Россия – моя история», международном аэропорту «Уфа», школах районов и городов Башкирии.

Акцию поддержали сотрудники силовых структур республики. Так, закрытые площадки «Диктанта Победы» будут организованы на базе военной части в Алкино-2, Росгвардии, Уфимского юридического института МВД России.