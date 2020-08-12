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12 Августа 2020, 15:38

В Башкортостане «Диктант Победы» пройдет на 80 площадках

В акции примут участие все районы и города республикиНа сайте «Диктанта Победы» опубликован второй тест на знание событий Великой Отечественной войны. Всего на проверочные вопросы двух тестов ответили почти 100 тысяч человек. Об этом рассказал координатор проекта «Историческая память», замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Тесты содержат по девять вопросов о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход Великой Отечественной войны. В них есть и задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне. Всего на них ответили уже почти 100 тысячи человек. Мы не сомневаемся, что те, кто выполнят все задания, смогут написать «Диктант Победы» 3 сентября на «отлично», - отметил Александр Хинштейн.
Кроме того, координатор партпроекта сообщил, что площадки для «Диктанта Победы» будут организованы и в музеях по всей стране – заявки на проведение акции продолжают поступать в созданный «Единой Россией» оргкомитет «Наша Победа». «Среди знаковых объектов – Бородинский музей, Тульский Кремль, музей-заповедник «Куликово поле», Башкирский Республиканский музей Боевой Славы, музей-панорама «Сталинградская битва» и многие другие», – уточнил координатор партпроекта.
Всего в Башкортостане 3 сентября «Диктант Победы» будет организован более чем на 80 площадках. Об этом сообщил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Эдуард Саитбаталов. Тесты также напишут в пяти вузах региона, историческом парке «Россия – моя история», международном аэропорту «Уфа», школах районов и городов Башкирии.
Акцию поддержали сотрудники силовых структур республики. Так, закрытые площадки «Диктанта Победы» будут организованы на базе военной части в Алкино-2, Росгвардии, Уфимского юридического института МВД России.
«Диктант пробуждает интерес к истории. В прошлом году, помню, вопросы по некоторым темам, в которых я сомневался, уточнял после тестирования. В этом году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, планируется провести акцию на высоком уровне с соблюдением всех требований Роспотребнадзора», - прокомментировал руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров.
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