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Общество
12 Августа 2020, 15:24

Порядок учета расходов на профилактику COVID-19 при налогообложении прибыли

Законодателем расширен перечень прочих расходов на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности. Теперь к ним относятся расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. При этом указанные объекты не являются амортизируемым имуществом, а их стоимость включается в состав расходов по мере ввода в эксплуатацию.

При налогообложении прибыли организаций теперь учитываются и их расходы на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников COVID-19 и иммунитета к нему, если они обусловлены выполнением требований действующего законодательства. Они входят в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Такие разъяснения дал Минфин России в письме от 23.06.2020 № 03-03-10/54288.
Кроме того, расходы на приобретение, изготовление, доставку и подготовку к эксплуатации медицинских изделий для диагностики новой коронавирусной инфекции учитываются в полном объеме в составе прочих расходов, даже если они относятся к амортизируемому имуществу.
Их перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 21.05.2020 № 714. В него вошли термометры электронные, пульсоксиметры, аппараты для измерения артериального давления, аппараты искусственной вентиляции легких, монитор пациента, аспираторы электрические и др. Если указанные объекты относятся к амортизируемому имуществу, то они не подлежат амортизации на основании подп. 1 п. 2 ст. 256 НК РФ.
Все вышеуказанные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
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