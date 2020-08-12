Порядок учета расходов на профилактику COVID-19 при налогообложении прибыли

При налогообложении прибыли организаций теперь учитываются и их расходы на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников COVID-19 и иммунитета к нему, если они обусловлены выполнением требований действующего законодательства. Они входят в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Такие разъяснения дал Минфин России в письме от 23.06.2020 № 03-03-10/54288.

Кроме того, расходы на приобретение, изготовление, доставку и подготовку к эксплуатации медицинских изделий для диагностики новой коронавирусной инфекции учитываются в полном объеме в составе прочих расходов, даже если они относятся к амортизируемому имуществу.

Их перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 21.05.2020 № 714. В него вошли термометры электронные, пульсоксиметры, аппараты для измерения артериального давления, аппараты искусственной вентиляции легких, монитор пациента, аспираторы электрические и др. Если указанные объекты относятся к амортизируемому имуществу, то они не подлежат амортизации на основании подп. 1 п. 2 ст. 256 НК РФ.