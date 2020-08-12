+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
12 Августа 2020, 15:29

Осенью возможна вторая волна коронавируса

Доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов считает, что есть вероятность второй волны коронавирусной инфекции в мире

Об этом он сообщил в интервью RT.
По его словам, сезонный подъем, скорее всего, начнется в октябре и заразившиеся в этот период будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто переболел коронавирусом летом. Также эксперт предположил, что медицинские маски придётся носить еще два года.«Маски на ближайшие два года — да. Нравится это или не нравится. Я терпеть не могу маску, но я ее ношу. По сравнению с тем, что вы несете как источник другим людям, если вы больны, то ничего, можно поносить эту маску, ничего с вами не случится», — отметил эксперт.Михаил Фаворов добавил, что до октября «закрываться» не стоит, но «в октябре уже все будет, как было в марте — апреле. Если я неправ, я буду счастлив».
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru