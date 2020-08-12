Осенью возможна вторая волна коронавируса

По его словам, сезонный подъем, скорее всего, начнется в октябре и заразившиеся в этот период будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто переболел коронавирусом летом. Также эксперт предположил, что медицинские маски придётся носить еще два года.«Маски на ближайшие два года — да. Нравится это или не нравится. Я терпеть не могу маску, но я ее ношу. По сравнению с тем, что вы несете как источник другим людям, если вы больны, то ничего, можно поносить эту маску, ничего с вами не случится», — отметил эксперт.Михаил Фаворов добавил, что до октября «закрываться» не стоит, но «в октябре уже все будет, как было в марте — апреле. Если я неправ, я буду счастлив».