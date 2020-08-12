Общение с бизнес-шерифами проходило в новом формате

Поприветствовал участников семинара с предложением о дальнейшем сотрудничестве заместитель начальника Андрей Иванов. Начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Наталья Горшенина рассказала об изменениях в налоговом законодательстве, в частности, отметила, по каким налогам субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей смогут получить освобождение от уплаты за 2 квартал 2020 года, о правилах получения новой субсидии на дезинфекцию и профилактику, как заполнить РСВ за первое полугодие в связи с применением нулевого тарифа.