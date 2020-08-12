+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
12 Августа 2020, 15:35

Общение с бизнес-шерифами проходило в новом формате

В целях организации информирования налогоплательщиков в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки о мерах поддержки бизнеса сотрудники Межрайонной ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан провели видеосеминар с бизнес-шерифами администраций Орджоникизевского района ГО г.Уфа, муниципальных районов Бирский, Благовещенский, Аскинский, Мишкинский и Караидельский районы.

Поприветствовал участников семинара с предложением о дальнейшем сотрудничестве заместитель начальника Андрей Иванов. Начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Наталья Горшенина рассказала об изменениях в налоговом законодательстве, в частности, отметила, по каким налогам субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей смогут получить освобождение от уплаты за 2 квартал 2020 года, о правилах получения новой субсидии на дезинфекцию и профилактику, как заполнить РСВ за первое полугодие в связи с применением нулевого тарифа.
Также был рассмотрен вопрос отмены ЕНВД с 2021 года и перехода на другую систему налогообложения, и как с помощью налогового калькулятора выбрать оптимальный режим налогообложения.
В ходе конструктивного диалога бизнес-шериф Благовещенского района Анна Карабанова озвучила вопрос о льготах для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Заместитель начальника отдела камеральных проверок №1 СветланаБоброва ответила на вопросы, волнующие резидентов ТОСЭР, и предложила пути их решения.
Все участники видеосеминара положительно отозвались о проведенном мероприятии и договорились и в дальнейшем активно сотрудничать.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru