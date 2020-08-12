Общение с бизнес-шерифами проходило в новом формате

Поприветствовал участников семинара с предложением о дальнейшем сотрудничестве заместитель начальника Андрей Иванов. Начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Наталья Горшенина рассказала об изменениях в налоговом законодательстве, в частности, отметила, по каким налогам субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей смогут получить освобождение от уплаты за 2 квартал 2020 года, о правилах получения новой субсидии на дезинфекцию и профилактику, как заполнить РСВ за первое полугодие в связи с применением нулевого тарифа.
Также был рассмотрен вопрос отмены ЕНВД с 2021 года и перехода на другую систему налогообложения, и как с помощью налогового калькулятора выбрать оптимальный режим налогообложения.
В ходе конструктивного диалога бизнес-шериф Благовещенского района Анна Карабанова озвучила вопрос о льготах для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Заместитель начальника отдела камеральных проверок №1 СветланаБоброва ответила на вопросы, волнующие резидентов ТОСЭР, и предложила пути их решения.
Все участники видеосеминара положительно отозвались о проведенном мероприятии и договорились и в дальнейшем активно сотрудничать.