«Молочная кухня» Башкирии начала выпускать для детей новые йогурты

«В качестве основных компонентов йогурт содержит молоко, натуральные фруктовые и ягодные наполнители, а также закваску от местных производителей. Поэтому родители могут быть уверены в его безопасности и качестве, — отметили в ведомстве. — Кроме того, он насыщен витаминами группы А, Е, В, D, белком и аминокислотами, необходимыми для роста и укрепления иммунной системы. Благодаря своему полезному составу этот йогурт рекомендован для питания детей от 8 месяцев до 3 лет».