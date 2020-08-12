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Общество
12 Августа 2020, 15:43

«Молочная кухня» Башкирии начала выпускать для детей новые йогурты

В Башкирии «Молочная кухня» расширила линейку своей продукции для детей раннего возраста, сообщили в региональномГоскомторговли. Теперь ассортимент питьевого йогурта массовой долей жира 3,2 процента включает в себя еще два новых вкуса – яблоко-груша и персик. Это позволит разнообразить ежедневный рацион малышей.

«В качестве основных компонентов йогурт содержит молоко, натуральные фруктовые и ягодные наполнители, а также закваску от местных производителей. Поэтому родители могут быть уверены в его безопасности и качестве, — отметили в ведомстве. — Кроме того, он насыщен витаминами группы А, Е, В, D, белком и аминокислотами, необходимыми для роста и укрепления иммунной системы. Благодаря своему полезному составу этот йогурт рекомендован для питания детей от 8 месяцев до 3 лет».
Йогурт, выпускаемый для малышей ГАУ «Молочная кухня», предназначен для непосредственного употребления, перед питьем его необходимо подогреть до комнатной температуры. В настоящее время современные молочные цеха работают в Уфе, Белорецке, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском и Сибае. Осенью откроется седьмое производство — в Верхних Кигах, которое охватит северо-восточную часть республики.
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