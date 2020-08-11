В соцсетях обсуждают спор между двумя олигархическими группами за башкирскую соду

В материале речь идёт о том, что предприниматели-олигархи Иосиф Рутман и Дамир Мугинов по предложению Рустэма Хамитова хотели построить содовый завод на Гумеровском месторождении в Ишимбайском районе. Для этого они приобрели там участок и получили лицензию на разработку известняка. При этом сырьё на действующем в Стерлитамаке производстве соды (БСК) заканчивается в ближайшие годы и завод, бенефициарами которого через АО «Башкирская химия» и кипрский офшор «Модисанна Лимитед» являются Виктор Исламов, Альберт Харисов, Сергей Черников, Дмитрий Пяткин, мог бы закрыться.

Мурзагулов намекает в своем посте на то, что те протесты, которые происходят сейчас у подножья горы Куштау возле Стерлитамака (эта гора станет основным источником сырья для БСК после того, как оно закончится на разрабатываемом с 1970-х годов Шахтау), не более, чем «спор между двумя олигархами», а все участники этих протестов либо как-то замотивированы спорящими сторонами, либо используются ими втёмную.

Эксперты отмечают, что проект по созданию нового производства на Гумеровском месторождении действительно прорабатывался. Но начало производства затянулось бы на годы, в течение которых бюджет Стерлитамака и республики недополучали бы около 10 млрд рублей (в такую сумму оцениваются дивиденды, налоги, благотворительная помощь БСК), что означало бы фактически банкротство не только Стерлитамака, но и окрестных районов, а также привело бы к уничтожению уникального живописного Гумеровского ущелья. Точку в этом споре поставил действующий глава региона Радий Хабиров, который с самого начала своего руководства заявил, что разрабатывать следует Куштау. БСК оформила разрешения на разработку этого шихана, хотя изначально рассчитывала получить более подходящий по химическому составу Торатау. В итоге это решение стало компромиссным для всех сторон, и оно учитывает интересы республики, владеющей через «Региональный фонд» 38% акций «Башкирской содовой компании» (БСК).

В материале 2018 года подробно рассказывается о том, как Хамитов чуть не отдал в разработку красивейшее Гумеровское ущелье (на фото), вступив в конфронтацию с БСК.

«Глава Башкирии Рустэм Хамитов вступил в активную фазу противостояния с "Башкирской содовой компанией", за которой стоит экс-полпред в ПФО Григорий Рапота… "Сода" теперь намерена разработать гору Торатау (Тратау), защищать которую взялись неравнодушные жители республики. Поддержал активистов и Рустэм Хамитов. Возникает дилемма: с одной стороны, сохранение природного памятника, своего рода священного места для башкир, с другой стороны, спасение промышленного гиганта, практически единственного в стране производителя соды, плюс тысячи рабочих мест. В конфликт вовлекались не только известные политтехнологи, но и федеральные министры. В условиях немалого политического и информационного давления на главу региона опять поползли слухи о его отставке. Дабы вырулить ситуацию, Рустэм Закиевич вновь предложил пустить в разработку Гумеровское месторождение. И палочкой-выручалочкой в этом деле должна стать компания "Тау-нефтехим", которую связывают партнерские отношения с татарстанскими элитами», — говорится в публикации.

Далее приводится история исследования Гумеровского месторождения, начиная с 2012 года. Тогда была создана компания ООО «Ишимбайский известняк», которую учредили два частных лица. Она получила права на разведку и разработку Гумеровского месторождения. В 2015 году в число учредителей вошел «Башкиравтодор», а затем дорожников сменил «Региональный фонд» — оператор крупных госпакетов башкирских предприятий. Все это происходило в период активной «продажи» Гумеровского месторождения «Башкирской содовой компании» в качестве сырьевой альтернативы — вместо шиханов.

В ноябре-декабре 2015 года в ущелье шли активные работы: вырубались просеки, брались пробы известняка, которые были направлены в Роснедра. Запасы чистого известняка на Гумеровском участке были оценены в 4,58 млн тонн, а категории С2 — 52 млн тонн. После получения этих заключений Роснедр, «Региональный фонд» вышел из проекта. А контрольный пакет «Ишимбайского известняка» с конца 2017 года перешел компании ООО «Недвижимость» стерлитамакского предпринимателя Иосифа Рутмана. Эта компания заявила, что гумеровский известняк послужит сырьем для нового содового производства. В Башкирии за это заявление ухватились как за спасательный круг: не нужно разрабатывать шиханы и при этом можно избежать обвинений в закрытии стратегического производства, ведь взамен БСК появится другое.

Сфера интересов Иосифа Рутмана обширная: от нефтехимии до торговли, но главный актив — компания «Тау-нефтехим». Она управляет двумя крупными химическими производствами в Стерлитамаке — нефтехимическим заводом (СНХЗ) и «Синтез-Каучуком». «Тау-нефтехимом» стерлитамакский предприниматель владеет в равных долях с уфимским бизнесменом Дамиром Мугиновым. В 2017 году оборот компании составил более 20 миллиардов рублей.

Затем последовали уголовные дела против бизнесменов Иосифа Рутмана и Дамира Мугинова. Рутман был объявлен в федеральный розыск, но скрылся за пределами России. Мугинов избежал уголовного преследования, судья Октябрьского районного суда Уфы Тимур Багаутдинов в одном заседании отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя.