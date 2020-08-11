+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
11 Августа 2020, 14:40

Андрей Назаров о красоте родной природы и проблемах придорожного сервиса

Сейчас лето и период отпусков. Коронавирус внес в планы людей свои коррективы и большинство в этом году за границу не поехало. Теперь балом правит внутренний туризм. Во всех социальных сетях у моих близких, друзей и коллег огромное количество красивейших фотографий - буквально из всех точек нашей необъятной страны. Это очень радует. И люди побольше о России узнают, и туристический бизнес получит хорошую поддержку.

У нас в Башкортостане турпоток этим летом возрос почти в три раза. Я и сам несколько раз выезжал полюбоваться здешней природой, посмотреть на древние рисунки в пещере Шульган-Таш, сплавиться по бурной реке в Бурзяне, между живописных скал. Ко всему этому добавьте замечательную национальную кухню, традиционные напитки кумыс или бузу и наш ароматный мед.
В связи с увеличившимся турпотоком, проблемы в этой сфере, конечно, сразу стали более очевидными. Первое – это отсутствие полноценного придорожного сервиса. Конечно, кафе и магазинчики на пути у туристов будут попадаться, но хотелось бы, чтобы их было гораздо больше. По поручению Радия Хабирова такую задачу я уже коллегам поставил. Все-таки мы хотим жить в самом комфортном регионе, а без возможности нормально и в любой момент пообедать жизнь комфортной не назовёшь. Ну и без санузла теплого - что за комфорт? Работа в части организации качественного придорожного сервиса сейчас активно ведется и здесь уже есть успехи. О них будет отдельный пост.
Другая проблема заключается в огромном количестве мусора, оставленного в наших природных парках. С ней мы уже справились. Увеличили количество мусорных площадок, обратились к туристам через СМИ - организовали разъяснительную работу насчёт того, что необходимо все же соблюдать культуру отдыха.
Поверьте друзья, мы в Башкортостане, очень рады гостям и много сил вкладываем в развитие нашего туризма. Хотим, разумеется, не только красотами похвалиться, но и экономику поддержать, по которой коронавирус сильно ударил. Вот с 6 по 9 августа у нас в Башкирии прошли информационные и пресс-туры, организованные в рамках проекта «Туры России». В данном проекте Федерального агентства по туризму кроме нашей республики задействовано еще 14 регионов России. Представители туристических организаций и крупных федеральных изданий посетили главные достопримечательности Башкортостана, познакомились с отелями и туристическими базами, смогли в полном объеме оценить потенциал санаторно-курортной сферы нашей республики. Коллеги поделились после мероприятий, что равнодушных участников не осталось. Поездка всем очень понравилась.
Будем туристический потенциал развивать. Очень хочется, чтобы о наших достопримечательностях узнали во всех уголках земли. Ну и экономике нашей по мере роста въездного туризма, конечно, будет легче.
Всем здоровья! Путешествуйте по родным пенатам.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru