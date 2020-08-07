В Мишкинском районе стартовала уборочная пора

На полях МТС «Центральной» трудятся комбайнеры Альберт Шамсиев, Кузин Азамат, Байбурин Рушан.

Агроном Рузель Хаматнуров отметил, что урожай с первых площадей хороший, 35 центнеров с гектара. Большую роль в этом сыграли качество семян и соблюдение всех правил агротехнического приёма во время посева и ухода за всходами.

Успех уборочной кампании зависит не только от профессионализма комбайнеров. Большую роль в уборочной кампании играют водители. Именно от них зависит сохранность зерна и бесперебойная работа всех звеньев. Первые тонны зерна повезли в зерносклад с. Ленинское водитель Радик Мухамадеев и контролер Олег Зайнетдинов.