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Общество
7 Августа 2020, 14:35

В Мишкинском районе стартовала уборочная пора

Хлебную жатву хозяйства начали с уборки озимой ржи. 30 июля первые комбайны вышли на косовицу. Одним из первых к уборке урожая приступили Мишкинское отделение Бирского филиала ГУСП МТС «Центральная» и КФХ Кштаев С. Ш.

На полях МТС «Центральной» трудятся комбайнеры Альберт Шамсиев, Кузин Азамат, Байбурин Рушан.
Агроном Рузель Хаматнуров отметил, что урожай с первых площадей хороший, 35 центнеров с гектара. Большую роль в этом сыграли качество семян и соблюдение всех правил агротехнического приёма во время посева и ухода за всходами.
Успех уборочной кампании зависит не только от профессионализма комбайнеров. Большую роль в уборочной кампании играют водители. Именно от них зависит сохранность зерна и бесперебойная работа всех звеньев. Первые тонны зерна повезли в зерносклад с. Ленинское водитель Радик Мухамадеев и контролер Олег Зайнетдинов.
Главу КФХ Самвела Шекоевича Кштаева встретили на поле. Он сам лично присутствовал на пробном обмолоте озимой ржи и вики. Идет испытание нового комбайна, приобретенного в рамках программы «Агролизинг». Опытный комбайнер Георгий Якупов доволен новой техникой. Самвел Шекоевич доволен новым урожаем. Пробный намолот показал урожайность озимых культур 25 ц/га.
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