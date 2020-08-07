В КФХ «Родных» Мишкинского района кипит работа

Когда едешь по проселочным дорогам, обработанные поля крестьянско-фермерского хозяйства, расположенные меж, радуют глаз. Колышется рожь золотистая, налились и зреют колосья пшеницы, голубой скатертью растелился лен-кудряш. По словам старожилов, дождалась тынбаевская земля своего хозяина, вернулась в округу былая красота.

Перед тем, как оформить земли на долгосрочную аренду, были просмотрены различные варианты. Остановились на СП Тынбаевский сельсовет. Выбор участка земли для фермерского хозяйства зависел от того, какого масштаба бизнес планирует организовать предприниматель. Для начинающего хозяйства обрабатываемая площадь - существенная. В предстоящую уборочную страду КФХ необходимо убрать сельскохозяйственные культуры на площади 590 гектаров. В дальнейшем планируют расширение обрабатываемых земель. В планах возделывание рапса, гороха и горчицы.

- Поля крестьянско-фермерского хозяйства начинаются на границе сельских поселений Большесухоязовский и Тынбаевский сельсоветы, - рассказывает управляющий Вил Михайлов. - Возле дороги, вдоль посадки посеяли элитную пшеницу «Кинельская юбилейная». Всего яровая пшеница в хозяйстве занимает 200 гектаров. В хорошем состоянии посевы льна, озимой ржи «Памяти Кунакбаева» и вики на 190 гектарах. Планово провели химпрополку. Начали возделывать пары под будущий урожай. Озимые культуры планируем посеять на площади более 300 гектаров. Также предстоит большая работа по корчеванию заросших земель. К сожалению, не все гладко, как хотелось бы. Еще одна существенная проблема - потрава.

В сельском хозяйстве главным средством производства выступает земля. Но наличие полей это еще не все. Чтобы получить желаемый результат, требуются специалисты, имеющие опыт работы. В КФХ «Родных Т. Г.» с этим проблем нет. Здесь собрались механизаторы, у которых опыт работы составляет не один десяток лет. Общий трудовой стаж работы в сельском хозяйстве Георгия Ильбахтина составляет более сорока лет. Специалист широкого профиля, он и советчик, и образец трудолюбия. Когда ему предложили работу в КФХ, он не смог отказаться. Георгий Николаевич сразу же сел за руль вверенной ему техники МТЗ-12.21. Весной он проводил закрытие влаги, бороновал, также провел культивацию по зяби и участвовал на химпрополке.

Также незаменим труд остальных механизаторов Виталия Ярмингина, Филюса Миндиярова, Александра Алкаева, механика Вадима Князева.

- Родом я из деревни Раевка. Живу со своей семьей в Бирске. Езжу на работу в Тынбаево, - рассказывает Вадим Витальевич. - Окончил СПТУ в селе Мишкино, получил удостоверение тракториста. Устроился на работу в колхоз имени Ленина, работал вместе с отцом на комбайне. Остаюсь верным выбранной профессии. В КФХ работаю на должности механика, по совместительству - механизатор.

В хозяйстве рабочие руки нарасхват. На сегодняшний день работники продолжают реконструкцию складского помещения, делают ремонт, закончили бетонировать полы.

Основа успешного ведения хозяйства заключается в технической оснащенности. Машинно-тракторный парк КФХ небольшой. В прошлом году приобрели два трактора МТЗ-12.21, Т-150, нынче купили сеялку СКП-2,1 х3 (Омичка), а на днях должны пригнать комбайн. С уборкой урожая в хозяйстве проблем быть не должно, лишь бы не подвела погода.