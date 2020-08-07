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Общество
7 Августа 2020, 14:36

Не занимаетесь предпринимательством - не забудьте закрыть ИП

Треть налогоплательщиков республики имеют задолженность по страховым вносам в фиксированном размере на общую сумму 2 млрд. рублей. Большинство из них уже не ведут предпринимательскую деятельность либо, зарегистрировавшись как ИП, даже не начинали её.

При этом бытует ошибочное мнение, что если предпринимательская деятельность не ведется или нет дохода от неё, то автоматически утрачивается статус ИП, и нет обязанности уплачивать страховые взносы.
Если зарегистрированы в качестве ИП, то будьте готовы нести расходы на поддержание этого статуса. В том числе, предприниматель обязан платить страховые взносы, которые исчисляются налоговыми органами ежегодно, независимо от возраста, доходов. В случае, если ИП не уплачивает взносы добровольно, налоговые органы взыскивают задолженность принудительно, за счет денежных средств на счете в банке, зарплаты, пенсии и личного имущества гражданина.
Не занимаетесь предпринимательством фактически и не хотите нести эти расходы? Тогда снимитесь с регистрационного учета как ИП. Взносы перестанут начисляться. При этом закрыть ИП можно и при наличии задолженности.
Наиболее удобные способы подачи документов на закрытие ИП - электронный сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (раздел «Прекращение ИП») на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru; через МФЦ.
Какие для этого необходимы документы? Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности (форма № Р26001); документ, удостоверяющий личность.
При направлении документов для государственной регистрации через МФЦ либо в электронной форме уплата государственной пошлины не требуется.
Пошаговые действия по прекращению предпринимательской деятельности содержатся на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Индивидуальные предприниматели».
По вопросам погашения задолженности и снятия ИП можно обратиться в отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 4 по Республике Башкортостан по телефону (347) 226-54-00.
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