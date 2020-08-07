Не занимаетесь предпринимательством - не забудьте закрыть ИП

При этом бытует ошибочное мнение, что если предпринимательская деятельность не ведется или нет дохода от неё, то автоматически утрачивается статус ИП, и нет обязанности уплачивать страховые взносы.

Если зарегистрированы в качестве ИП, то будьте готовы нести расходы на поддержание этого статуса. В том числе, предприниматель обязан платить страховые взносы, которые исчисляются налоговыми органами ежегодно, независимо от возраста, доходов. В случае, если ИП не уплачивает взносы добровольно, налоговые органы взыскивают задолженность принудительно, за счет денежных средств на счете в банке, зарплаты, пенсии и личного имущества гражданина.

Не занимаетесь предпринимательством фактически и не хотите нести эти расходы? Тогда снимитесь с регистрационного учета как ИП. Взносы перестанут начисляться. При этом закрыть ИП можно и при наличии задолженности.

Наиболее удобные способы подачи документов на закрытие ИП - электронный сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (раздел «Прекращение ИП») на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru; через МФЦ.

Какие для этого необходимы документы? Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности (форма № Р26001); документ, удостоверяющий личность.

При направлении документов для государственной регистрации через МФЦ либо в электронной форме уплата государственной пошлины не требуется.

Пошаговые действия по прекращению предпринимательской деятельности содержатся на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Индивидуальные предприниматели».