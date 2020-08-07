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Общество
7 Августа 2020, 14:49

2 августа этого года старейшему спортсмену, известному не только в районе, но и в Республике Башкортостан, Сергею Салякиновичу Салякину исполнилось 90 лет.

Несмотря на преклонный возраст, Сергей Салякинович активно участвует в общественной жизни своей деревни, сельского поселения Мишкинский сельсовет. В зимний период он занимается лыжным спортом, участвует в районных соревнованиях, показывает подрастающему поколению пример ведения здорового образа жизни.

В теплой домашней обстановке за чашкой чая представители Администрации муниципального района, совета ветеранов района, комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике вручили юбиляру благодарственное письмо Президента Российской Федерации, памятные подарки и сувениры. Руководитель местного отделения "Молодой Гвардии" Ольга Биктубаева подчеркнула, что Сергей Салякинович является достойным примером стойкости, мужества и активного здорового образа жизни для подростков и молодежи района. Он наш хороший друг и наставник - отметила она.
Сергей Салякин в ответ поблагодарил органы местного самоуправления, присутствующих за постоянное внимание, и отметил важность ведения активного образа жизни для людей не только старшего поколения, но и для молодежи.
Провожая гостей, юбиляр сыграл свои любимые песни на гармони, а супруга дружно ему подпевала. Глядя на таких позитивных людей, хочется верить, что активный образ жизни станет нормой и для нынешней молодежи, а это залог для развития здоровой нации.
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