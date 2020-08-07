2 августа этого года старейшему спортсмену, известному не только в районе, но и в Республике Башкортостан, Сергею Салякиновичу Салякину исполнилось 90 лет.

В теплой домашней обстановке за чашкой чая представители Администрации муниципального района, совета ветеранов района, комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике вручили юбиляру благодарственное письмо Президента Российской Федерации, памятные подарки и сувениры. Руководитель местного отделения "Молодой Гвардии" Ольга Биктубаева подчеркнула, что Сергей Салякинович является достойным примером стойкости, мужества и активного здорового образа жизни для подростков и молодежи района. Он наш хороший друг и наставник - отметила она.

Сергей Салякин в ответ поблагодарил органы местного самоуправления, присутствующих за постоянное внимание, и отметил важность ведения активного образа жизни для людей не только старшего поколения, но и для молодежи.