Дорожная служба Мишкинского района РБ , возглавляемая начальником Фиданом Фаритовичем Фатыховым, успешно справляется с поставленными задачами.

Слова дорожников не разошлись с делом. Одна мобильная бригада, «вооруженная» всей необходимой техникой, была направлена на ямочный ремонт в райцентре и не менее боевитая успешно решала задачи по ремонту и прокладке новых полотен на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка. Было обновлено около 4 километров этой дороги.

С начала года и открытием дорожного сезона произведено всех видов работ на общую сумму свыше 42 миллиона рублей, что значительно выше уровня показателей за аналогичный период прошлого года.

Хотелось бы отметить тот факт, что асфальто-бетонный завод превзошел все ожидаемые результаты. Местный АБЗ, руководимый И. Давлетшиным, выдал сначала ремонтно-строительного дорожного сезона 3056 тонн асфальта, что на 700 больше уровня прошлого года за аналогичный период. И этот показатель позволил дорожникам не только увеличить темпы ремонта дорожных покрытий, но и заставить поверить коллектив, что ему по плечу любые производственные задачи. Побывав в гостях у этого коллектива, я понял, что славные трудовые традиции прочно пустили корни на благодатной мишкинской земле.

… Уходят люди, на смену им приходит более молодое поколение, но традиции остаются прежними – работа над дорожными артериями района и республики по-прежнему остаются во главе угла. И это не случайно, ведь коллектив, в котором трудятся настоящие мастера своего дела, способен решать любые задачи.

Добрых слов в свой адрес справедливо заслуживают мастер В. Ташбулатов, дорожные рабочие А. Биктубаев, А. Саркиев, водители большегрузных КАМАЗов Г. Самигуллин, А. Ефремов, машинист укладчика Д. Самигуллин, машинисты катков Р. Загидуллин и Ю. Валеев.

Прекрасно справляется со своими производственными обязанностями вторая бригада, которой руководит А. Фатхинуров. Со знанием дела трудятся дорожные рабочие А. Кугубаев. П. Павлов, водители Р. Аллаяров, В. Александров.

Одно дело – ремонтировать автодороги, другое – их содержать. С этой задачей успешно справляется Р. Насибуллин. Он занят на обкосе обочин. Покраской павильонов, тросовых ограждений, ручной косьбой травы заняты настоящие мастера своего дела О. Баязова, С. Шамурзанов и Р. Гарифуллин. Не менее ответственное дело выполняет водитель битумовоза Э. Васильев. Битум – одна из составляющих асфальтового покрытия и ремонта всего дорожного полотна.

Асфальто-бетонный завод – не менее ответственный производственный участок. Здесь во время весенне-летнего сезона всегда кипит работа. Руководит этим производственным участком И. Давлетшин. Помогают ему по работе Р. Габдрахманов, А. Мусалин, водители погрузчиков В. Ташбулатов, В. Байдимиров, бульдозерист Ф. Мустафин. На этом участке уже сейчас думают над зимним содержанием дорог. К этому периоду уже заготовлено свыше 4 тысяч тонн песчано-солевой смеси.