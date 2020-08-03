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Общество
3 Августа 2020, 17:34

В Нефтекамске Центр амбулаторной онкологической помощи ежедневно принимает более 100 пациентов в день

Сегодня в этот центр обращаются не только жители Нефтекамска, но и ближайших районов и городов округа, куда входят Краснокамский, Калтасинский, Янаульский и Татышлинский районы, а также города Янаул и Агидель.

В Нефтекамске Центр амбулаторной онкологической помощи ежедневно принимает более 100 пациентов в день
Врачи Центра амбулаторной онкологической помощи рассказали, что их ЦАОП был создан 1 июля 2019 года в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» на базе Городской больницы города Нефтекамск. В 2020 году центр оснастили 13 единицами оборудования экспертного класса на общую сумму около 65 млн рублей. Все имеющееся оборудование в рабочем состоянии, и на нем работают специалисты.
Сейчас в центре ведут прием два онколога, принимая более 100 пациентов ежедневно, работают три медсестры и регистратор. Врачи пояснили, что чаще всего пациентов к онкологу направляют врачи первичного звена - это терапевты, неврологи, гинекологи, хирурги, лор-врачи, которые выявили подозрения на злокачественные образования.
Только за первое полугодие текущего года Центре амбулаторной онкологической помощи Нефтекамска посетили 7980 человек, 862 пациента получили химиотерапию в дневном стационаре. Всего было выявлено 157 случаев злокачественных новообразований, из них 78 пациентов – на I и II стадиях.
На диспансерном учете здесь состоят 2811 пациентов. Проведено 1082 диспансерных осмотров, в том числе терапевтами, гинекологами, урологами и другими профильными специалистами.
Как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, в настоящее время для постоянного размещения ЦАОП готовится отдельно стоящее здание на территории городской больницы, куда планируется перевод отделения данного центра для постоянного базирования. В этом здании сейчас ведутся ремонтные работы. Специалисты республиканского ведомства поясняют, что Центр амбулаторной онкологической помощи создается как структурное подразделение медицинской организации для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, диагностики и лечения онкологических пациентов. Создание ЦАОП предполагает наличие диагностического оборудования, необходимого для полного обследования пациента при подозрении на наличие злокачественного новообразования, что позволяет значительно сократит сроки диагностики и лечения таких заболеваний.
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