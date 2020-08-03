В Нефтекамске Центр амбулаторной онкологической помощи ежедневно принимает более 100 пациентов в день

Врачи Центра амбулаторной онкологической помощи рассказали, что их ЦАОП был создан 1 июля 2019 года в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» на базе Городской больницы города Нефтекамск. В 2020 году центр оснастили 13 единицами оборудования экспертного класса на общую сумму около 65 млн рублей. Все имеющееся оборудование в рабочем состоянии, и на нем работают специалисты.

Сейчас в центре ведут прием два онколога, принимая более 100 пациентов ежедневно, работают три медсестры и регистратор. Врачи пояснили, что чаще всего пациентов к онкологу направляют врачи первичного звена - это терапевты, неврологи, гинекологи, хирурги, лор-врачи, которые выявили подозрения на злокачественные образования.

Только за первое полугодие текущего года Центре амбулаторной онкологической помощи Нефтекамска посетили 7980 человек, 862 пациента получили химиотерапию в дневном стационаре. Всего было выявлено 157 случаев злокачественных новообразований, из них 78 пациентов – на I и II стадиях.

На диспансерном учете здесь состоят 2811 пациентов. Проведено 1082 диспансерных осмотров, в том числе терапевтами, гинекологами, урологами и другими профильными специалистами.