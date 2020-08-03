В Башкортостане стартовало онлайн-голосование по выбору месторасположения стелы «Город трудовой доблести» в Уфе.

Первый подразумевает площадку перед входом на Аллею Победы. Установка стелы придаст торжественность этой части всего комплекса застройки и подчеркнет значение трудового подвига народа в тылу. Площадка расположена на важной градостроительной оси, соединяющей Парк Победы с Дворцом Орджоникидзе, Восьмиэтажкой и кинотеатром Победа.

Во втором варианте предлагается разместить мемориал на площадке главного входа в парк на перекрестке улиц Ленина и Заки Валиди, где ежегодно проходят традиционные праздничные мероприятия, связанные с Днем Победы. Площадка также является важной градостроительной точкой, завершающей визуально улицу Ленина, и находящейся в диалоге с архитектурой исторического памятника – Дома специалистов. Стилистически архитектура стелы продолжает традицию национального ордера в русле мировой классической архитектуры. Тумбы с орденами Башкирии, парапеты подземного перехода, скамейки и уличные светильники приводятся в стилистическое единство с архитектурой мемориала. Предусмотрена декоративная подсветка стелы и элементов площадки.

Будущий мемориал представляет собой восьмигранную колонну, установленную на четырехгранный пьедестал, фланкированный четырьмя контрфорсами. Пьедестал располагается на трехступенчатом круглом стереобате. Колонна увенчана позолоченным гербом города, а на пьедестале размещен текст указа Президента РФ. Три других пьедестала украшены тематическими рельефами, посвященным основных отраслям хозяйства тех лет – машиностроению, нефтепереработке и сельскому хозяйству. Планируемая высота стелы - более 20 метров. Авторы мемориала: Константин Донгузов и Дамир Магафуров.

Принять участие в обсуждении могут все желающие. Свое мнение о месте установки стелы жители региона могут высказать, заполнив специальную форму: https://bashkortostan.er.ru/news/2020/7/30/mesto-dlya-stely-gorod-trudovoj-doblesti-v-ufe-vyberut-onlajn-golosovaniem/ Голосование продлится до 13 сентября текущего года.