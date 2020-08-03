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Общество
3 Августа 2020, 13:34

В Башкортостане стартовало онлайн-голосование по выбору месторасположения стелы «Город трудовой доблести» в Уфе.

Жителям необходимо определиться с площадкой, где будет установлен будущий мемориал. Предлагается два варианта размещения.площадкой, где будет установлен будущий мемориал. Предлагается два варианта размещения.

Первый подразумевает площадку перед входом на Аллею Победы. Установка стелы придаст торжественность этой части всего комплекса застройки и подчеркнет значение трудового подвига народа в тылу. Площадка расположена на важной градостроительной оси, соединяющей Парк Победы с Дворцом Орджоникидзе, Восьмиэтажкой и кинотеатром Победа.
Во втором варианте предлагается разместить мемориал на площадке главного входа в парк на перекрестке улиц Ленина и Заки Валиди, где ежегодно проходят традиционные праздничные мероприятия, связанные с Днем Победы. Площадка также является важной градостроительной точкой, завершающей визуально улицу Ленина, и находящейся в диалоге с архитектурой исторического памятника – Дома специалистов. Стилистически архитектура стелы продолжает традицию национального ордера в русле мировой классической архитектуры. Тумбы с орденами Башкирии, парапеты подземного перехода, скамейки и уличные светильники приводятся в стилистическое единство с архитектурой мемориала. Предусмотрена декоративная подсветка стелы и элементов площадки.
Будущий мемориал представляет собой восьмигранную колонну, установленную на четырехгранный пьедестал, фланкированный четырьмя контрфорсами. Пьедестал располагается на трехступенчатом круглом стереобате. Колонна увенчана позолоченным гербом города, а на пьедестале размещен текст указа Президента РФ. Три других пьедестала украшены тематическими рельефами, посвященным основных отраслям хозяйства тех лет – машиностроению, нефтепереработке и сельскому хозяйству. Планируемая высота стелы - более 20 метров. Авторы мемориала: Константин Донгузов и Дамир Магафуров.
Принять участие в обсуждении могут все желающие. Свое мнение о месте установки стелы жители региона могут высказать, заполнив специальную форму: https://bashkortostan.er.ru/news/2020/7/30/mesto-dlya-stely-gorod-trudovoj-doblesti-v-ufe-vyberut-onlajn-golosovaniem/ Голосование продлится до 13 сентября текущего года.
Напомним, столица республики вошла в список городов, которые получили Почетное звание «Город трудовой доблести». Более одного миллиона жителей Уфы и республики поставили подписи за присвоение Уфе высокого статуса в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ. Большинство подписей удалось собрать силами активистов «Единой России».
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