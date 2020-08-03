Наживались ли на рыбаках инспектора Росрыболовства?

Росрыболовство само оформляет право аренды прудов и контролирует, кто и как осваивает территории этих прудов. По еще неподтвержденным данным, , помимо официальной платы в бюджет, есть ещё неофициальная составляющая. Инспектора начинают устраивать облавы на рыбаков сразу после передачи прудов в аренду. Те, кто не сильно знаком с законодательством по водным ресурсам, обычно соглашаются с нарушением и платят. Простые рыбаки вынуждены покупать рыбу у арендаторов, договорившихся с Росрыболовством.

Большинство жалоб на действия Росрыболовства нигде не регистрируются. Это позволяет безнаказанно работать по этой схеме на протяжении последних лет. С начала текущего рыболовного сезона в систему «Инцидент-менеджмент» поступило девять сообщений, касающихся закрытия доступов к водоёмам и платной рыбалки. Телеграм-канал «Апипэ» рассказывает о происшествии на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе, произошедшем с уфимцем, который сам оказался юристом. Азат говорит о произволе госинспектора Рыбнадзора Башкирии Константина Ламзутова, который якобы, потребовал заплатить штраф «на месте» за будто бы незаконную рыбалку.