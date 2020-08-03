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Общество
3 Августа 2020, 19:18

Наживались ли на рыбаках инспектора Росрыболовства?

По информации башкирских телеграм-каналов, в прошлые выходные на незаконных действиях и грубом нарушении должностных инструкций попались сотрудники Управления Росрыболовства по Башкирии. Возможно, они причастны к схеме незаконного обогащения на рыбаках-любителях. Допускается, что в схеме могло участвовать и руководство надзорного ведомства.

Росрыболовство само оформляет право аренды прудов и контролирует, кто и как осваивает территории этих прудов. По еще неподтвержденным данным, , помимо официальной платы в бюджет, есть ещё неофициальная составляющая. Инспектора начинают устраивать облавы на рыбаков сразу после передачи прудов в аренду. Те, кто не сильно знаком с законодательством по водным ресурсам, обычно соглашаются с нарушением и платят. Простые рыбаки вынуждены покупать рыбу у арендаторов, договорившихся с Росрыболовством.
Большинство жалоб на действия Росрыболовства нигде не регистрируются. Это позволяет безнаказанно работать по этой схеме на протяжении последних лет. С начала текущего рыболовного сезона в систему «Инцидент-менеджмент» поступило девять сообщений, касающихся закрытия доступов к водоёмам и платной рыбалки. Телеграм-канал «Апипэ» рассказывает о происшествии на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе, произошедшем с уфимцем, который сам оказался юристом. Азат говорит о произволе госинспектора Рыбнадзора Башкирии Константина Ламзутова, который якобы, потребовал заплатить штраф «на месте» за будто бы незаконную рыбалку.
В частности, инспектор обвинил Азата в том, что он якобы был в нетрезвом состоянии, однако вызванные сотрудники полиции зафиксировали ноль промилле. К тому же этим самым инспектор Росрыболовства нарушил федеральное законодательство в части охраны персональных данных и должностные инструкции своего ведомства.
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