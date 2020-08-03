Каждый 6-ой житель Республики Башкортостан купил карту «Алга»

Пассажиры оценили преимущества использования карты «Алга» - ей пользуется каждый 6-ой житель республики. Для целевых групп жителей республики разработаны и внедрены карты школьника, сотрудника школы, корпоративные карты, Социальная карта для льготных категорий граждан. За день терминалы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте фиксируют 361 тысячу поездок, оплаченных по карте «Алга». При этом общий объем безналичных расчетов составляет 75%.

При оплате проезда единой транспортной картой «Алга» у таких перевозчиков, как ГУП «Башавтотранс» РБ, МУЭТ, в городской электричке тарифы установлены ниже, чем по банковской карте и за наличный расчет. Экономия составит до 5 рублей за одну поездку.

Для удобства пассажиров с 1 сентября 2019 года в Уфе действует часовой пересадочный тариф, позволяющий совершать мультимодальные поездки - с одного вида транспорта на другой, при этом не переплачивая дважды. Пассажир, оплатив проезд внутри городских маршрутов «Башавтотранса», МУЭТ г. Уфы, а также в «Городской электричке» (пригородное сообщение Дема-Шакша) имеет возможность пересаживаться в течение часа бесплатно. Общий объем совершенных бесплатных поездок с момента внедрения часового пересадочного тарифа составил более 1 миллиона.

Приобрести карты «Алга» можно в 2163 точках продаж по всей республике. К реализации карт привлечены крупные федеральные и республиканские торговые сети. Технологический оператор обеспечил 100 % покрытие территории Республики Башкортостан точками продажи. Для удобства пассажиров к реализации карт привлечен перевозчик ГУП «Башавтотранс» РБ, который реализует карты в подвижном составе и замещает собственные карты. Также купить и пополнить единую транспортную карту «Алга» можно в отделениях «Почты России».