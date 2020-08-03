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Общество
3 Августа 2020, 17:32

Инвестиционная составляющая реформы обращения с ТКО

С 1 января 2019 года в России начала реализовываться государственная программа в области сбора, переработки и захоронения отходов, получившая неофициальное название «мусорная реформа». Программа была запущена в рамках нацпроекта «Экология» и призвана увеличить объемы как сортировки, так и переработки мусора.Запуск реформы был необходим для снижения негативного воздействия на окружающую среду, которое оказывают несанкционированные свалки и переполненные полигоны.

Для улучшения ситуации государство решило привлечь частные инвестиции в сферу сортировки и переработки отходов. По всей стране была создана сеть региональных операторов по сбору и утилизации отходов. В Башкортостане определили четыре регоператора, за каждым из которых закрепили зоны ответственности.
Одним из регоператоров стала компания «Эко-сити», за которой был закреплен самый сложный участок республики.
- Во многих населённых пунктах нашей зоны деятельности до «мусорной» реформы система обращения с отходами отсутствовала полностью, и её пришлось выстраивать с нуля, - отметил управляющий директор регионального оператора «Эко-Сити» Артем Киреев. - На первом же этапе нам пришлось инвестировать огромные средства в создание инфраструктуры по вывозу и утилизации отходов на обслуживаемой территории. На сегодняшний день регоператор «Эко-сити» вложил почти миллиард рублей собственных и заёмных средств в реализацию нацпроекта. Из них 840 млн. рублей направлены на создание комплексов по сортировке и захоронению ТКО. Уже построено четыре мусоросортировочных комплекса и столько же объектов размещения отходов. На 110 миллионов закуплено специализированной техники (автомобили, контейнеры и т.д.).
В планах «Эко-сити» на ближайшие годы инвестиции в размере еще 2,5 млрд. рублей. Компания уже начала создание мусороперегрузочных пунктов в районах, где нет полигонов. На сегодняшний день завершается строительство полигона в Мелеузе в рамках концессионного соглашения, проектирование экотехнопарка в Баймакском районе. Как отмечает региональный оператор, им удалось сохранить основные инвестиции в остро необходимые объекты в Баймакском и Мелеузовском районах, а также финансовое обеспечение на пополнение автопарка и замену контейнеров.
В ближайшее время регоператор планирует расширение автомобильного парка для улучшения качества услуги, в том числе увеличения периодичности вывоза, однако для воплощения планов в жизнь немаловажно придерживаться экономически обоснованного тарифа, а жителям проявлять сознательность в отношения оплаты, уже оказанной региональным оператором услуги.
Артем Киреев подчеркнул, что создаваемая инфраструктура в области обращения твердыми коммунальными отходами позволит достичь не только показателей национального проекта «Экология», но и улучшит качество жизни граждан республики.
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