Инвестиционная составляющая реформы обращения с ТКО

Для улучшения ситуации государство решило привлечь частные инвестиции в сферу сортировки и переработки отходов. По всей стране была создана сеть региональных операторов по сбору и утилизации отходов. В Башкортостане определили четыре регоператора, за каждым из которых закрепили зоны ответственности.

Одним из регоператоров стала компания «Эко-сити», за которой был закреплен самый сложный участок республики.

- Во многих населённых пунктах нашей зоны деятельности до «мусорной» реформы система обращения с отходами отсутствовала полностью, и её пришлось выстраивать с нуля, - отметил управляющий директор регионального оператора «Эко-Сити» Артем Киреев. - На первом же этапе нам пришлось инвестировать огромные средства в создание инфраструктуры по вывозу и утилизации отходов на обслуживаемой территории. На сегодняшний день регоператор «Эко-сити» вложил почти миллиард рублей собственных и заёмных средств в реализацию нацпроекта. Из них 840 млн. рублей направлены на создание комплексов по сортировке и захоронению ТКО. Уже построено четыре мусоросортировочных комплекса и столько же объектов размещения отходов. На 110 миллионов закуплено специализированной техники (автомобили, контейнеры и т.д.).

В планах «Эко-сити» на ближайшие годы инвестиции в размере еще 2,5 млрд. рублей. Компания уже начала создание мусороперегрузочных пунктов в районах, где нет полигонов. На сегодняшний день завершается строительство полигона в Мелеузе в рамках концессионного соглашения, проектирование экотехнопарка в Баймакском районе. Как отмечает региональный оператор, им удалось сохранить основные инвестиции в остро необходимые объекты в Баймакском и Мелеузовском районах, а также финансовое обеспечение на пополнение автопарка и замену контейнеров.

В ближайшее время регоператор планирует расширение автомобильного парка для улучшения качества услуги, в том числе увеличения периодичности вывоза, однако для воплощения планов в жизнь немаловажно придерживаться экономически обоснованного тарифа, а жителям проявлять сознательность в отношения оплаты, уже оказанной региональным оператором услуги.