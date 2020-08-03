ФНС России напоминает о сроках представления налоговой отчетности

Не позднее 20 июля 2020 года: по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за I квартал 2020 года; по налогу на игорный бизнес за март 2020 года; по водному налогу за I квартал 2020 года; единую упрощенную налоговую декларацию за I квартал 2020 года.

Не позднее 27 июля 2020 года: по акцизам на алкоголь за март 2020 года;

по акцизам на табак за март 2020 года; по акцизам на автомобили и мотоциклы за март 2020 года; по акцизам на нефтепродукты за март 2020 года, а также за октябрь 2019 года и январь 2020 года – для отдельных категорий плательщиков акциза, имеющих соответствующие свидетельства.

Не позднее 28 июля 2020 года: по налогу на прибыль организаций за I квартал 2020 года, три месяца 2020 года; налоговые расчеты о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах за I квартал 2020 года, три месяца 2020 года; по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья за I квартал 2020 года.

Не позднее 30 июля 2020 года: по упрощенной системе налогообложения (для индивидуальных предпринимателей) за 2019 год.

Не позднее 31 июля 2020 года: по налогу на добычу полезных ископаемых за март 2020 года.