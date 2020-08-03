Чек коррекции поможет избежать штрафа за ошибки в расчетах без онлайн-кассы

Кассовый чек коррекции необходим в тех случаях, когда нужно оформить расчет, сделанный без кассы, или исправить ошибки при ее применении. При этом пользователь онлайн-кассы обязан обеспечить достаточность сведений в чеке коррекции, чтобы было понятно, в отношении какого расчета применяется корректировка. Например, сослаться на фискальный признак некорректного документа. Налоговые органы не будут штрафовать юридических лиц и ИП, если пользователи онлайн-касс сформировали чек коррекции до того, как налоговым органам стало известно о нарушении. Такой чек станет одновременно и подтверждением исполнения обязанности по исправлению, и уведомлением о нарушении со стороны пользователя кассы