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Общество
3 Августа 2020, 13:06

Чек коррекции поможет избежать штрафа за ошибки в расчетах без онлайн-кассы

Организации и индивидуальные предприниматели могут избежать административной ответственности, если добровольно направят чек коррекции в налоговые органы. Новая редакция ст. 14.5 КоАП РФ об ответственности за неприменение ККТ или несоблюдение требований к ней начнет действовать с 31 июля 2020 года согласно опубликованному Федеральному закону от 20.07.2020 № 240-ФЗ

Кассовый чек коррекции необходим в тех случаях, когда нужно оформить расчет, сделанный без кассы, или исправить ошибки при ее применении. При этом пользователь онлайн-кассы обязан обеспечить достаточность сведений в чеке коррекции, чтобы было понятно, в отношении какого расчета применяется корректировка. Например, сослаться на фискальный признак некорректного документа. Налоговые органы не будут штрафовать юридических лиц и ИП, если пользователи онлайн-касс сформировали чек коррекции до того, как налоговым органам стало известно о нарушении. Такой чек станет одновременно и подтверждением исполнения обязанности по исправлению, и уведомлением о нарушении со стороны пользователя кассы
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