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Общество
3 Августа 2020, 18:07

Более 100 пациентов в день принимает ежедневно Центр амбулаторной онкологической помощи в Нефтекамске

онкологической помощи в Нефтекамске Жители Нефтекамска и ближайших районов и городов округа обращаются именно в этот центр. ЦАОП был создан 1 июля 2019 года в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» на базе Городской больницы города Нефтекамска.

13 единиц оборудования экспертного класса на общую сумму около 65 млн рублей поступили в центр в этом году.
Сейчас в центре ведут прием два онколога, принимая более 100 пациентов ежедневно, работают три медсестры и регистратор.
7980 человек были обследованы в первом полугодии текущего года , 862 пациента получили химиотерапию в дневном стационаре. Всего было выявлено 157 случаев злокачественных новообразований, из них 78 пациентов – на I и II стадиях. Ведется диспансерный учет, где состоят 2811 пациентов.
Для постоянного размещения ЦАОП готовится отдельно стоящее здание на территории городской больницы, где сейчас идут ремонтные работы.
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