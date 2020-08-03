Более 100 пациентов в день принимает ежедневно Центр амбулаторной онкологической помощи в Нефтекамске

13 единиц оборудования экспертного класса на общую сумму около 65 млн рублей поступили в центр в этом году.
Сейчас в центре ведут прием два онколога, принимая более 100 пациентов ежедневно, работают три медсестры и регистратор.
7980 человек были обследованы в первом полугодии текущего года , 862 пациента получили химиотерапию в дневном стационаре. Всего было выявлено 157 случаев злокачественных новообразований, из них 78 пациентов – на I и II стадиях. Ведется диспансерный учет, где состоят 2811 пациентов.
Для постоянного размещения ЦАОП готовится отдельно стоящее здание на территории городской больницы, где сейчас идут ремонтные работы.