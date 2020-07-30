Первые бесплатные пешие экскурсии по Уфе посетили порядка 300 человек

– «Впервые была осуществлена программа пеших экскурсий по Уфе. Она оставила у жителей и гостей города очень яркие впечатления. Присутствовало более 300 человек. Экскурсии были организованы в два потока: первая – в 19:00 и вторая – в 20:30. Мы получили положительные отзывы. Горожане мало знают об Уфе, многие впервые услышали новую информацию о своем родном городе. Нас попросили продолжать эту программу, а также разработать другие маршруты. В качестве экскурсоводов выступили профессионалы своего дела. Это опытные люди, у которых уже большой стаж работы. Они грамотно и понятно отвечали на вопросы туристов. В конце мы провели небольшую викторину по материалам экскурсии. Победители получили небольшие сувениры: блокноты, путеводители по Уфе, магниты и многое другое».