Первые бесплатные пешие экскурсии по Уфе посетили порядка 300 человек

Бесплатные экскурсии организованы Государственным комитетом Республики Башкортостан по туризму, Администрацией городского округа город Уфа, Гильдией экскурсоводов РБ и туристской фирмой «Столица».
Председатель Гильдии экскурсоводов РБ Марина Игнатьева:
– «Впервые была осуществлена программа пеших экскурсий по Уфе. Она оставила у жителей и гостей города очень яркие впечатления. Присутствовало более 300 человек. Экскурсии были организованы в два потока: первая – в 19:00 и вторая – в 20:30. Мы получили положительные отзывы. Горожане мало знают об Уфе, многие впервые услышали новую информацию о своем родном городе. Нас попросили продолжать эту программу, а также разработать другие маршруты. В качестве экскурсоводов выступили профессионалы своего дела. Это опытные люди, у которых уже большой стаж работы. Они грамотно и понятно отвечали на вопросы туристов. В конце мы провели небольшую викторину по материалам экскурсии. Победители получили небольшие сувениры: блокноты, путеводители по Уфе, магниты и многое другое».
Обязательными условиями участия являются наличие защитной маски, а также соблюдение социальной дистанции между экскурсантами и других санитарных норм для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Согласно Указу Главы РБ "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении лиц старше 65 лет. До участия в экскурсии не будут допущены лица с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.), а также с признаками заболевания ОРВИ и гриппом.
Напоминаем, чтобы попасть на бесплатную экскурсию, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте terrabashkiria.ru: https://terrabashkiria.ru/open-bashkortastan/ufa/. В электронном бланке регистрации нужно будет указать ФИО, контакты, дату и время экскурсии, количество человек. Количество мест в группах ограничено.
Экскурсии проводятся маленькими подгруппами, по 12-15 человек. Строго соблюдается масочный режим и сандистанция.