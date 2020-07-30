Наступает Священный Великий день

Находящийся в здравом уме, свободный, проживающий в определенном месте и богатый по религиозным меркам мусульманин должен совершить жертвоприношение с целью получения довольства Всевышнего, приближения к Нему, а также оказания помощи тем, кто не имеет материальной возможности для этого обряда (Сарахси, аль – Мабсут, XII, 8). Курбан означает приближение к Аллаху. Наш Любимый Пророк Мухаммад Мұстафа Салла Аллаху Алейхи Уа Саллам изрек: «Кто имеет материальный достаток, но не производит заклание в Курбан-байрам, тот пусть не приближается к месту совершения нами намаза», и в одном хадисе «Самое лучшее пред Аллахом деяние в дни праздника жертвоприношения Курбан-байрам — это пускание крови жертвенного животного. Поистине, придет оно со своими рогами, копытами и шерстью в Судный День живым свидетелем совершенного обряда. И будет кровь его возвеличена пред Аллахом еще до того, как успеют капли ее упасть на землю. Пусть же души ваши будут спокойны». К особенностям жертвенного животного относят следующие: а) оно должно достичь определенного возраста, то есть можно резать 5-летнего верблюда, 2-летнюю корову и буйвола, годовалых овец и коз. Не обращают внимание на то, менялись ли или нет зубы у жертвенного животного, достигшего этого возраста. Однако если 6-месячная овца выглядит как годовалая, может быть принесена в жертву; б) животное не должно иметь недостатков, должно быть здоровым, откормленным и со всеми необходимыми органами. Поэтому нельзя приносить в жертву больное, парализованное, ослабленное, с одним или обоими слепыми глазами, под корень обломанными рогами, наполовину обрезанными языком, хвостом, ушами или выменем, полностью или большинством опавших зубов. Но если животное с рождения безрогое или имеет дырявое или оборванное ухо, хромое, но имеет возможность передвигаться, чтобы найти пропитание, эти изъяны не препятствуют принесению его в жертву.

Дорогие братья и сестры! Будьте готовы к празднику Курбан-байрам и не забудьте читать молитвы своим родным и близким в это трудное время. Не упускайте возможность приблизиться к Всевышнему Аллаху. Пусть болезни уйдут вместе с кровью Курбана. Пусть расцветает Мир!

Месяц Зульхиджа. Достоинства первых десяти дней месяца зуль-хиджа. Слова Всевышнего Аллаха в суре «Заря»: «Клянусь зарёю, клянусь десятью ночами...» – подразумевают первые 10 дней месяца зуль-хиджа. Клятва Аллаха свидетельствует о величии этих дней. А в суре «Паломничество» Всевышний говорит: «(Дабы) славить имя Господне в определённые дни». Здесь тоже имеются в виду первые 10 дней месяца зуль-хиджа. Воистину, наш Пророк (мир ему и благословение) свидетельствовал, что эти дни – самые благословенные на этом свете.

От Джабира (да будет доволен им Аллах) передано, что наш Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Самые благословенные дни этого мира – первые десять дней месяца зуль-хиджа». Спросили его: «А нет ли похожих на них (т. е. на людей, занятых служением Богу в эти дни)?» Он ответил: «Нет похожих на них на пути Аллаха, кроме человека, который погиб на пути Аллаха (т. е. шахида)». Только шахид превыше перед Аллахом, чем человек, который занят служением Аллаху в эти дни. В числе этих дней и день Арафа. День Арафа – день большого хаджа, день прощения грехов, день освобождения от огня. Из числа этих дней также день жертвоприношения (Курбан-байрам). День жертвоприношения – самый лучший день года. Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Самый великий день – день жертвоприношения».

Жертвоприношение разрешается проводить в течении 3 дней. Гает-намаз проводится в с. Мишкино 31 июля в 8 часов утра в мечети «Аниса». Прошу всех соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, иметь присебе антисептик и коврик для намаза, воздержаться от рукопожатийи близкого общения. Сердечно поздравляю всех со светлым праздником Курбан-гает!