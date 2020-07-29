Два проекта от Республики Башкортостан прошли в финал Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России

Данный конкурс призван нарастить потенциал природных территорий и изменить отношение к экотуризму в стране. На заседании Конкурсной комиссии были объявлены финалисты. В их число вошли оба зарегистрированных проекта от Республики Башкортостан: «Могучий Иремель» и «Сердце Башкирии». Конкурс завершится 16 октября 2020 года, где будут объявлены 10 пилотных территорий — пионеров по развитию экологического туризма в части создания ТРК с доказанной эффективностью в рамках комплексного развития ООПТ Российской Федерации.

Всего в финал конкурса прошли 34 команды: 33 проекта — по результатам оценки Экспертной группы и голосования членов Конкурсной комиссии и один проект — по результатам народного голосования. Заседание Конкурсной комиссии проходило под председательством специального представителя Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Сергей Иванов, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта:

– «Это была очень волнующая гонка регионов и проектов, в которую включились не только участники команд и ООПТ, но и практически все население страны: от неравнодушных местных жителей до глав регионов. Такая заинтересованность конкурсом на самом высоком уровне говорит о том, что Россия сегодня действительно нуждается в создании особых территорий, которые станут центрами притяжения для туристов. Наша страна удивительно красива, поэтому наша главная задача — показать ее и рассказать о природных богатствах как нашим гражданам, так и всему мировому сообществу».

В число финалистов вошли 30 субъектов РФ из 7 федеральных округов. От Республики Башкортостан на конкурс было заявлено два проекта: ТРК «Могучий Иремель» и ТРК «Сердце Башкирии». Туристско-рекреационный кластер «Могучий Иремель» включает в себя природный парк «Иремель» и государственный природный заказник республиканского значения «Урал-Тау». В состав второго вошли: природный парк регионального значения «Зилим», национальный парк федерального значения «Башкирия», гора Торатау, Толпаровские ельники, пещерная система «Киндерлинская-Леднева-Октябрьская», озеро Тугар-салган, Аскынская ледяная пещера.

«Над проектами работали люди, которых объединила общая идея. В команды вошли как просто энтузиасты своего дела, так и профессионалы высокого уровня. Им всем не безразлична судьба данных территорий и республики. Мы смогли в короткий срок сплотиться, грамотно упаковать проект и оформить заявку. Я благодарен им, что все быстро отозвались. Победа на первом этапе только начало, первый шаг. Впереди еще много работы. Необходимо тщательно и скрупулёзно сидеть и прорабатывать проекты дальше, чтобы мы смогли получить нужный эффект, чтобы привлечь инвесторов», – прокомментировал председатель Государственного комитета РБ по туризму Салават Нафиков.

Команды проектов проходят во второй этап конкурса, где примут участие в специально разработанной Акселерационной программе. В рамках нее участники получат менторскую и консультационную поддержку. Готовые проекты будут представлены инвесторам и представителям региональных властей. По итогам второго этапа Конкурсная комиссия назовет 10 победителей, которые получат возможность привлечь инвесторов и получить софинансирование из федеральных программ. Реализовать свои проекты команды смогут уже в конце текущего года.