В Бирске продолжается строительство архитектурно-паркового ансамбля "Новый центр".

Работы в рамках проекта в самом разгаре. Совсем скоро для местных жителей будет открыто большое пространство с амфитеатром для малых ивентов, сухим фонтаном, современной детской площадкой и зоной отдыха с качелями и wi-fi. «Зеленый рынок» будет модифицирован и оформлен в едином стиле. В сквере Ленина будут установлены скамейки и современное освещение, а площадь перед Троицким собором станет полностью пешеходной.

Организаторы уверены, что реализация проекта позволит жителям города найти новые формы самореализации и создания новых ценностей, собственной идентификации.

На сегодняшний день демонтированы старые опоры освещения, бордюры, тротуарная плитка в сквере имени Ленина и на Октябрьской площади. Отремонтированы коммуникации, завезен грунт. Произведена санитарная рубка и подрезка ветвей деревьев, выполнена укладка водопровода и канализации к общественному туалету, канализационной и водопроводной сети к фонтану. Черновые работы завершаются.

В сквере установлен санитарно-гигиенический модуль. Уложено 1500 квадратных метров тротуарной плитки. Начаты работы по монтажу современной системы освещения. Будут обустроены парковочные места и тротуары по улицам Коммунистической и Интернациональной.

На площади установлено 205 погонных метров лотков системы поверхностного водоотведения.

Масштабный ремонт провели и ресурсоснабжающие предприятия. Благодаря синхронности мероприятий удалось не просто реализовать проект реконструкции центральной городской площади, но и выполнить ряд других важных работ. Так, впервые сооружается система поверхностного водоотведения. Заменены ветхие инженерные сети. Ликвидированы незаконные постройки и обновляются фасады исторических зданий. Делается все, чтобы благоустройство было капитальным с расчетом на многие годы.