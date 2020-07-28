Прибывшие в Башкирию с южных курортов России пройдут тестирование на коронавирус

. Тестирование пройдет по прибытию в аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, тех, кто путешествовал на автомобиле, протестируют дома.
Как отметили на заседании Штаба, на курортах не соблюдаются меры предосторожности во время пандемии, что способствует распространению инфекции. Тем болеев некоторых городах юга имеются очаги инфекции. Под особый контроль попадут прибывшие из курортов Краснодарского края (Сочи, Адлер, Анапа и др.), Крыма (Ялта, Алушта, Евпатория и др.).
Всем жителям республики рекомендуется воздержаться от опасных поездок, так как коронавирус продолжает распространяться, на курортах опасность заражения повышена.