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Общество
28 Июля 2020, 18:30

Для своевременного предупреждения и тушения лесных пожаров республика приобрела квадрокоптеры

Квадрокоптеры марок «DJI Mavic 2 Enterprise» закуплены республикой по региональному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».4 беспилотных воздушных судна вертолетного типа - квадрокоптеры DJI Mavic 2 Enterprise будут использованы в работе по предупреждению и ликвидации лесных пожаров - техника оборудована видеокамерами и тепловизорами для обнаружения возгораний на лесных территориях

По мнению специалистов, новая летательная техника должен стать эффективным инструментом во время операций по предупреждению и тушению лесных пожаров.
Директор Лесопожарного центра Айрат Юсупов отметил, что м техника позволит намного быстрее обнаруживать природные пожары, оперативно оценивать масштабы горения леса, определять направление распространения огня, а также находить пути подъезда лесопожарной техники для оперативного тушения пожаров.
Профессиональные дроны будут также задействованы в борьбе с незаконными рубками леса и нарушениями лесного законодательства.
В Башкортостане в этом году на территории лесного фонда с 20 апреля по 28 июля было зарегистрировано 110 лесных пожаров. Общая площадь лесных пожаров составила 1901 га.
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