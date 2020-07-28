Для своевременного предупреждения и тушения лесных пожаров республика приобрела квадрокоптеры

По мнению специалистов, новая летательная техника должен стать эффективным инструментом во время операций по предупреждению и тушению лесных пожаров.

Директор Лесопожарного центра Айрат Юсупов отметил, что м техника позволит намного быстрее обнаруживать природные пожары, оперативно оценивать масштабы горения леса, определять направление распространения огня, а также находить пути подъезда лесопожарной техники для оперативного тушения пожаров.

Профессиональные дроны будут также задействованы в борьбе с незаконными рубками леса и нарушениями лесного законодательства.