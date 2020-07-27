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Общество
27 Июля 2020, 22:12

Все расходы на похороны погибшего в Санкт-Петербурге артиста из Башкирии покроет ансамбль

Все расходы, связанные с транспортировкой тела и похоронами артиста ансамбля им. Ф.Гаскарова Кирилла Антропова, погибшего в Санкт-Петербурге, возьмет на себя ансамбль.

Об этом сообщила начальник информационного отдела коллектива Элиза Сынбулатова.
Как сообщили в менеджменте ансамбля, в настоящее время решается вопрос с транспортировкой тела на родину, семье будет оказана всяческая помощь и поддержка.
«Неразрешимых проблем, требующих привлечения общественности, нет. Дирекция ансамбля на постоянной связи с семьей и следователями. Причины гибели также неизвестны, идет разбирательство. В настоящее время на месте находится мама Кирилла», — пояснила Элиза Сынбулатова.
Родная сестра погибшего, Ольга Васильева, обратилась за помощью в организации транспортировки тела к главе республики Радию Хабирову, так как следователь из Санкт-Петербурга предположил, что тело Кирилла могут задержать из-за коронавируса.
Директор ансамбля Алмаз Саетов подчеркнул, что сбор средств на транспортировку не объявлялся.
«Ансамбль Гаскарова сегодня скорбит по артисту балета Кириллу Антропову. Все организационные вопросы по транспортировке тела на родину, организацию похорон и финансовую поддержку ансамбль берет на себя. Мы не объявляем сбор средств. ГААНТ им. Ф. Гаскарова, администрация ансамбля, коллектив ансамбля решает все возникающие вопросы совместно с семьей погибшего. Благодарим вас, что скорбите вместе с нами», — сказал он.
Кирилл Антропов отправился в Санкт-Петербург в отпуск. Погиб при падении с высоты.
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