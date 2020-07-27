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Общество
27 Июля 2020, 00:33

Фонтан заработал и в Дюртюлях

Это Дюртюли, площадь перед Домом культуры.

Вот, кстати, к вопросу о фонтанах. Это Дюртюли, площадь перед Домом культуры. Десятиметровый бассейн фонтана объемом 26 кубометров выполнен из гранитного материала. Мы отреставрировали старый фонтан, постарались сохранить историческую уникальность, но с учётом современных запросов. Благоустроили остальные зоны площади.
P.S. Кстати, по проекту обновленный фонтан построили почти там же, где раньше располагался фонтан с тремя девушками. Они пока украшают фойе Дома культуры, но скоро вернём девушек на их прежнее место. Думаю, дюртюлинцы оценят это)))
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