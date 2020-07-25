Радий Хабиров: «Студия «Муха» – одна из визитных карточек республики»

Студия «Муха», основанная в 1990 году, является одним из лидеров российского рынка компьютерной графики. Её продукция – фильмы, рекламные ролики, видеоклипы, телевизионные заставки и спецэффекты – пользуется широкой популярностью в медиасреде. Сегодня студия по заказу Правительства Республики Башкортостан работает над полнометражным мультфильмом «Северные амуры», посвящённом башкирским воинам в эпоху наполеоновских войн.

В ходе визита руководитель региона провёл рабочее совещание по вопросам дальнейшего развития мультипликационной отрасли. На нем, в частности, обсудили возможности поддержки со стороны Правительства республики студии «Муха».

Отметим, накануне на встрече Радия Хабирова с директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым рассмотрели развитие сотрудничества со студией «Муха» и продвижения лучших образцов анимации Башкортостана в масштабах страны.

«Союзмультфильм» продвигает детское творчество – создаёт тематические лагеря, детские центры и кинофестивали. Всё это в полном объёме можно реализовать на территории Республики Башкортостан. В этом направлении в содружестве со студией «Муха» ведёт работу художник Камиль Бузыкаев. Он также принял участие в совещании.

По итогам обсуждения Радий Хабиров предложил руководству студии «Муха» войти в число резидентов создаваемого в Уфе технопарка высоких технологий «IQ-парк», который планируется открыть в 2021 году. Он разместится в здании по улице Заки Валиди, 32А. Это совместный проект Правительства Башкортостана и Фонда «Сколково». В числе перспективных направлений сотрудничества Глава республики также назвал создание анимационных фильмов об исторических личностях, живших в Башкортостане, а также актуальной социальной рекламы.