Илшат Тажитдинов провёл совещание по реализации национальных проектов

На совещании были представлены результаты эффективности деятельности администраций муниципальных районов и городских округов в части реализации мероприятий национальных проектов, а также информация по достижению целевых показателей региональных проектов, каскадированных до муниципального уровня.

Как отметил Илшат Тажитдинов, в 2020 году в республике предусмотрено достижение 199 целевых показателей регпроектов, из которых 76 доведены до муниципального уровня. На реализацию нацпроектов предусмотрено 31,7 млрд рублей, где 20,5 млрд рублей – федеральные средства. Это на треть превышает уровень прошлого года. По объему федерального финансирования республика занимает второе место в ПФО.

- Значительная часть выделенных средств, свыше 7,7 млрд рублей, выделены муниципальным бюджетам, – подчеркнул первый вице-премьер. – Эти деньги направляются на ремонт и строительство дорог, на благоустройство, на укрепление материальной-технической базы объектов культуры и образования, создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях и другие цели.

В 2020 году запланировано введение в эксплуатацию 47 объектов. Из значимых – это 20 детских садов, шесть школ, в том числе четыре из них, совмещенных с садиками, пристрой к существующему хирургическому корпусу республиканского онкодиспансера, 13 капитальных ФАПов и два объекта культуры.

Руководитель регионального проектного офиса Правительства РБ Айдар Батыргареев рассказал о степени вовлеченности муниципалитетов в реализацию нацпроектов и их информационном сопровождении на местах. Кроме того, в его докладе были затронуты вопросы контрактации и кассового исполнения бюджетов на муниципальном уровне, а также реализации соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципалитетов на реализацию регпроектов.

Руководители региональных проектов доложили о промежуточных результатах, дали прогнозную оценку достижения значений целевых показателей и обозначили приоритетные направления деятельности до конца текущего года. Отдельное внимание было уделено строительной готовности социально-значимых объектов, планируемых к вводу в 2020 году в рамках нацпроектов.