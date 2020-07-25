Глава Республики Башкортостан Р.Ф.Хабиров наградил огнеборцев.

Никитин Михаил Анатольевич - тракторист-лесной пожарный лесопожарной станции 3 типа «Уфимская», Панов Иван Николаевич – тракторист-лесной пожарный лесопожарной станции 3 типа «Белорецкая», Ибрагимов Ильшат Рахимьянович - тракторист-лесной пожарный Тирлянского участка лесопожарной станции 3 типа «Белорецкая», Горшенин Алексей Николаевич – тракторист-лесной пожарный лесопожарной станции 3 типа «Зилаирская», участвуя в тушении пожара на территории Авзянского лесничества, Акулинин Александр Анатольевич – тракторист-лесной пожарный Кананикольского участка лесопожарной станции 3 типа «Зилаирская», участвуя в тушении пожара на территории Кананикольского лесничества, в условиях сложнейшего рельефа труднодоступной местности показали мастерское владение техникой, создали дороги для доступа пожарной техники и сил к очагам горения и минерализованные полосы на пути распространения огня.

Пилясов Владимир Игоревич - водитель-лесной пожарный лесопожарной станции 3 типа «Белорецкая», Рыжов Владимир Николаевич - водитель-лесной пожарный Авзянского участка лесопожарной станции 3 типа «Белорецкая», Хамматов Асгат Газзалович - водитель-лесной пожарный Аскаровского участка лесопожарной станции 3 типа «Белорецкая», Зинуров Ильфат Равилович - водитель-лесной пожарный лесопожарной станции 2 типа «Дуванская», участвуя в тушении пожара на территории Авзянского лесничества, Хасанов Муртаза Киньябаевич – водитель-лесной пожарный Бурзянского участка лесопожарной станции 3 типа «Белорецкая», участвуя в тушении пожара на территории Бурзянского лесничества, в условия сложного рельефа местности организовывали бесперебойную доставку людских ресурсов, в т.ч. волонтеров, воды, инвентаря к очагам пожара, правильно давая оценку текущей ситуации на пожаре, оперативно реагировали на изменения обстановки.

Мусин Самат Муктасипович – индивидуальный предприниматель, волонтер, участвуя в тушении пожара на территории Авзянского лесничества, проявив четкую гражданскую позицию, в период с 13.07.2020 по 22.07.2020 предоставил жилье и горячее питание для сотрудников Учреждения, занятых на тушении лесного пожара. Также, хорошо ориентируясь в горной местности, указывал оптимальные подъездные пути и привлек проводников из местного населения.