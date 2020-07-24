Жителям Зилаирского района Башкирии откроет двери обновленный Дом культуры

Несколько подрядных организаций взялись за работу, и сейчас каждая ведет работу на своем участке. Заменены покрытие полов на всех 4 этажах, сантехника, освещение, так же выложены кафелем лестничные марши с заднего двора здания, уложена брусчатка и выполнен капремонт лестничного марша перед дворцом культуры. Установлены железные изгороди - 48 метров.