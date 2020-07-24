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Общество
24 Июля 2020, 11:45

Жителям Зилаирского района Башкирии откроет двери обновленный Дом культуры

Реконструкция Дома культуры иддет в рамках реализации национального проекта «Культура».

Несколько подрядных организаций взялись за работу, и сейчас каждая ведет работу на своем участке. Заменены покрытие полов на всех 4 этажах, сантехника, освещение, так же выложены кафелем лестничные марши с заднего двора здания, уложена брусчатка и выполнен капремонт лестничного марша перед дворцом культуры. Установлены железные изгороди - 48 метров.
Спортивный зал отремонтирован согласно всем современным требованиям, преобразился и концертный зал. Основные работы должны завершиться к 1 сентября. Глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов отметил, что очень хорошо, что национальные проекты помогают улучшить жизнь жителей, и району еще есть к чему стремиться.
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