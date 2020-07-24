В Башкортостане построят центр радионуклидной терапии

Проект представил гендиректор АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов. Он рассказал, что находясь в контуре Госкорпорации «Росатом», компания реализует инвестиционную программу по созданию сети центров диагностики и лечения злокачественных новообразований, болезней эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем в регионах России. Объём инвестиций превышает 1,2 млрд рублей.

В качестве основной лечебной технологии применяется введение радиофармпрепаратов в организм человека для непосредственного воздействия изотопов на патологические очаги в тканях и органах.

С открытием центра в 2023 году регион также получит современную учебно-техническую базу для подготовки повышения квалификации специалистов, а также проведения клинических испытаний перспективных радиофармпрепаратов российского производства.

Участники «Инвестчаса» одобрили включение проекта в перечень приоритетных. Кроме того, Глава Башкортостана поручил Правительству республики и администрации Уфы оказать содействие компании в подборе земельного участка для строительства центра.

– Это важный во всех смыслах проект, – подчеркнул Радий Хабиров. – С его реализацией мы получим инвестиции, новые технологии, и, самое главное, улучшим качество здоровья наших жителей.

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Директор стерлитамакского предприятия «Изостер» Альберт Кайбышев рассказал о планах строительства комплекса по изготовлению и обработке безопасного закалённого стекла. Для этого на площадке действующего производства стеклопакетов планируют открыть дополнительные цеха с современным зарубежным оборудованием.

Альберт Кайбышев пояснил, что республиканские застройщики приобретают закалённое стекло в других регионах. Благодаря новому комплексу в Башкортостане появится продукция собственного производства.

Инвестор уже заключил контракты на закупку технологического оборудования – обрабатывающего центра, конвекционной печи, сборочной линии. Общие вложения в проект оцениваются в 108 млн рублей. Для запуска проекта в следующем году необходимо содействие в подключении мощностей предприятия к новым линиям городской электросети. Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос совместно с муниципалитетом.

Кроме того, на совещании одобрили компенсацию курсовой разницы при закупке оборудования для реализации этого проекта.

– У нас в регионе много строек, в том числе спортивных и социальных объектов – красивых и современных, – отметил Радий Хабиров. – Если у вас будет качественная продукция, мы с удовольствием рассмотрим возможность сотрудничества с вашей компанией.

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Новая площадка для капитального ремонта и выпуска компонентов для вертолётов Ка-26 появится на территории опережающего социально-экономического развития в Кумерату.

Как сообщил инициатор проекта стоимостью 600 млн рублей, гендиректор ООО «Техпромсервис» Олег Юнусов, всего выпущено более 800 таких вертолётов. Модель уже сняли с производства, но многие эксплуатанты, в том числе за рубежом, заинтересованы в ремонте машин. Благодаря удачной конструкции вертолёт Ка-26 актуален для различных отраслей.

– Сегодня в стране нет ни одной ремонтной площадки такой техники. Из-за этого много машин просто выведены из эксплуатации, – пояснил Олег Юнусов. – Мы планируем ремонтировать и модернизировать эти вертолёты. Один из крупнейших потенциальных покупателей – Китай, который готов приобрести до 150 единиц Ка-26, прошедших капремонт.

Инвесторы уже подготовили проектную документацию и приобрели часть оборудования для ремонта. Для размещения предприятия необходим земельный участок.