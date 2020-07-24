Андрей Назаров: «Целью сотрудничества Ассамблеи народов Евразии и Башкортостана является расширение и укрепление международного гуманитарного и делового сотрудничества»

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей Бельянинов, руководитель Медиацентра Ассамблеи Любовь Ёлкина, руководители крупных объединений предпринимателей, общественные деятели и активные граждане, вошедшие в состав Ассамблеи от Башкортостана. Эксперты подвели итоги деятельности Представительства за первое полугодие, обсудили план работы и стратегию развития на перспективу.

В своем вступительном слове Андрей Назаров напомнил о становлении Представительства Ассамблеи народов Евразии в республике, обозначив, что целью сотрудничества Ассамблеи и Башкортостана является расширение и укрепление международного гуманитарного и делового сотрудничества, обмен накопленным опытом и информацией в сфере туризма, культуры, образования, спорта, работы с молодежью, а также в торгово-промышленной среде, в том числе экспорте, импорте, финансах, инвестициях и инновациях. Также Андрей Назаров обозначил, что члены Представительства, вошедшие в состав Общественного совета организации, являются людьми-брендами, известными общественными деятелями в республике, они будут вносить свои предложения в работу Представительства.

В своем выступлении Андрей Бельянинов обратил особое внимание на эффективность работы руководства республики: «Мы знаем об успехах команды главы республики Радия Хабирова, которая смогла многое сделать не только для социально-экономического развития Башкирии, но и для защиты людей во время пандемии. В частности, в рекордные сроки, за 55 дней, был возведен высокотехнологичный инфекционный госпиталь с использованием технологи китайского Уханя и российской Москвы. Мы с гордостью рассказываем об этом партерам Ассамблеи народов Евразии и считаем, что подобный интеграционный опыт может быть предложен разным странам, учитывая, что эпидемиологическая обстановка в мире все еще не устойчива».

Исполнительный секретарь Представительства Дмитрий Трапезников подчеркнул, что, в соответствии с принятыми мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции по всей стране и в Республике Башкортостан, утвержденный План работы на текущий год претерпел существенные изменения. Но, тем не менее, Представительство принимает участие в реализации ряда проектов. С апреля Представительство Ассамблеи народов Евразии в Республике Башкортостан присоединилось к волонтерскому движению «Наша забота», в рамках которого силами сторонников и аппарата Представительства Ассамблеи оказывалась помощь жителям региона по доставке медикаментов, продуктовых наборов. Одним из самых знаковых проектов Представительства можно считать организацию цикла радиопередач «Улицы наших героев» на «Радио России. Башкортостан». Также Представительством организовывались онлайн-конференции по различным направлениям деятельности.

Знаковыми мероприятиями, значащимися в плане работы представительства Дмитрий Трапезников обозначил Евразийский форум волонтеров, Всемирную Фольклориаду и Евразиаду, которые планируется провести в Уфе.