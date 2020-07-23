Радий Хабиров поблагодарил медиков за стойкость в борьбе с новой инфекцией

Радий Хабиров поддержал инициативу президента Национальной медицинской палаты республики Дамиры Сабирзяновой по награждению всех медиков, причастных к борьбе с коронавирусом, памятным знаком и соответствующим удостоверением. Эту ведомственную награду учредили на федеральном уровне. Глава региона особо подчеркнул, что нужно тщательно проверить все списки, чтобы не забыть никого из тех, кто боролся и борется с опасной болезнью.

Дамира Сабирзянова отметила в разговоре с корреспондентом «РБ», что обрушившаяся на медиков небывалая, беспрецедентная нагрузка приводит к их профессиональному и моральному выгоранию. Многие медики в республике переболели COVID-19. Им самим нужно оказать помощь по восстановлению здоровья и сил. И, конечно, очень порадовало в этой связи решение Правительства республики об обязательном предоставлении всем медикам, причастным к борьбе с коронавирусом, возможности отдохнуть, поправить здоровье в санаторно-курортных учреждениях.

– Чуть больше четырёх месяцев назад в связи с распространением коронавируса я подписал указ о введении в республике режима повышенной готовности. Благодаря труду работников здравоохранения, мы достойно прошли этот невероятно тяжёлый путь, – отметил Радий Хабиров. – Ситуация по-прежнему остаётся непростой. У нас довольно большое количество больных, есть летальные случаи. Коронавирус ударил по нашим планам – развитию медицины, лечению больных. И сегодня нам нужно вместе подумать над мерами, которые необходимо предпринять в регионе для обеспечения здоровья наших жителей в будущем.

Напомним, диалог с медициной произошел вчера, 21 июля, в уфимском Конгресс-холле «Торатау», где Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с представителями врачебного сообщества – профессорами и преподавателями медицинских дисциплин, практикующими специалистами, ветеранами отрасли и руководством минздрава РБ. На встрече обсудили ключевые аспекты работы системы здравоохранения в условиях коронавируса.