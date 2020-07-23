+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
23 Июля 2020, 00:10

Андрей Назаров: «Нам всем надо мобилизоваться, чтобы Фольклориада-2021 прошла в Башкортостане на самом высоком уровне»

22 июля в Правительстве РБ первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров провел рабочее совещание по вопросам проведения VI Всемирной Фольклориады CIOFF в 2021 году.

Как известно, VI Всемирная Фольклориада должна была пройти в Башкортостане во второй половине июля 2020 года, однако, как и многие другие масштабные мероприятия, была перенесена на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
По согласованию с Международным Советом организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств было принято решение о проведении Фольклориады в первой декаде июля следующего года.
По данным, которые представила министр культуры РБ Амина Шафикова, планируется участие коллективов из 80 стран. На 15 июля 2020 года зарегистрировалось 57 стран. Всего ожидается, что на Всемирную Фольклориаду приедут порядка 2500 человек.
Определены семь фестивальных округов, включающие 34 городов и районов республики, где пройдет выездная часть Фольклориады.
Андрей Назаров отметил, что несмотря на то, что целый ряд мероприятий по подготовке уже проведен, оставшееся время должно быть использовано максимально эффективно.
- В республику приедет много гостей и надо ее показать в самом лучшем свете, а нам есть что показать. Сейчас всем надо мобилизоваться, чтобы Фольклориада-2021 прошла в Башкортостане на самом высоком уровне, - подчеркнул первый вице-премьер.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru