Андрей Назаров: «Нам всем надо мобилизоваться, чтобы Фольклориада-2021 прошла в Башкортостане на самом высоком уровне»

Как известно, VI Всемирная Фольклориада должна была пройти в Башкортостане во второй половине июля 2020 года, однако, как и многие другие масштабные мероприятия, была перенесена на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

По согласованию с Международным Советом организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств было принято решение о проведении Фольклориады в первой декаде июля следующего года.

По данным, которые представила министр культуры РБ Амина Шафикова, планируется участие коллективов из 80 стран. На 15 июля 2020 года зарегистрировалось 57 стран. Всего ожидается, что на Всемирную Фольклориаду приедут порядка 2500 человек.

Определены семь фестивальных округов, включающие 34 городов и районов республики, где пройдет выездная часть Фольклориады.

Андрей Назаров отметил, что несмотря на то, что целый ряд мероприятий по подготовке уже проведен, оставшееся время должно быть использовано максимально эффективно.