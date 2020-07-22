Борис Беляев: В СКОЛКОВО дают набор инструментов, с помощью которых можно эффективнее использовать потенциал созданных управленческих команд для развития наших территорий

21 июля стартовала программа подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России. В общей сложности обучение пройдут 500 управленцев. Основная цель образовательного проекта — передать командам городских управленцев передовые практики и знания в сфере городского менеджмента. Итогом программы станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят применить на практике полученные навыки и вывести города на новый уровень развития.В составе участников заместитель Премьер-министра Правительства РБ-министр ЖКХ РБ Борис Беляев.

– Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ставит перед своей командой задачу выводить города на качественный новый уровень – это значит, что национальные проекты должны реализовываться, городская инфраструктура должна быть развитой, а облик городов меняться, мусорная реформа не должна буксовать и так далее. Обучение в СКОЛКОВО – хорошая возможность расширить кругозор, учиться мыслить масштабнее и видеть другие возможности. Здесь дают набор инструментов, с помощью которых можно эффективнее использовать потенциал созданных управленческих команд для развития наших территорий, – говорит Борис Беляев.

Итогом программы как раз и должны стать разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят применить на практике полученные навыки и вывести города на новый уровень развития. По данным организаторов, программа обучения состоит из 14 модулей, объединенных в 5 тематических блоков, и будет проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Президент МШУ "Сколково" Андрей Шаронов назвал новую образовательную программу самой масштабной за все 15 лет существования бизнес-школы, поскольку ее результаты могут отразиться на жизни более 60 миллионов россиян - жителей 100 городов.