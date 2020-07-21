Радий Хабиров: «Наши города нужно сделать современными и яркими, чтобы все мы гордились, что живём в Башкортостане»

Руководитель региона отметил, что перед началом семинара его участники съездили в благоустроенные уфимские парки, скверы, дворы.

– Это не стопроцентный идеал, но это то, к чему мы с вами можем тянуться. Мы движемся в правильном направлении, – сказал Радий Хабиров. – В этом году много внимания уделили Уфе. Открыли сквер с фонтаном «Танцующие журавли». В этом году завершим благоустройство парка «Кашкадан», который станет просто волшебным местом для наших жителей, а также парка «Первомайский». Мы хотим через Уфу задать стандарты того, в каких условиях должен жить человек, и транслировать их в муниципалитеты.

По словам Радия Хабирова, благодаря слаженной работе муниципалитетов, советника Главы республики по развитию общественных пространств Ольге Сарапуловой, Института развития городов РБ Башкортостану удалось выйти на лидирующие позиции в стране по созданию общественных пространств. Это доказывают и результаты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2019 году в число лауреатов этого конкурса вошли Бирск, Белебей и Ишимбай, а в 2020 году – Мелеуз, Янаул, Дюртюли, Агидель и село Николо-Берёзовка Краснокамского района. На очередной конкурс этого года Башкортостан направил ещё 11 заявок.

– Наша задача – оттолкнуться от старых представлений о том, какими должны быть наши города. Пора выходить на новый уровень, – отметил Глава республики. – Время идёт, у жителей появляются новые потребности. Появляются новые тенденции, новые материалы, за ними необходимо следить. Для этого мы и проводим такие семинары. Нужно направить усилия на то, чтобы преобразить наши города и села. И мы ждём от вас отдачи, креатива и инициативы.

Особое внимание Радий Хабиров уделил качеству работ по благоустройству общественных территорий, дворов, ремонту подъездов.

– Запомните, что нужно жёстко подходить к этому вопросу. Мы должны создать репутацию региона, который не терпит и не принимает некачественно выполненные работы, – подчеркнул руководитель республики. – Также не стоит забывать, что при создании общественных пространств все свои действия нужно согласовывать с жителями.

Глава Башкортостана указал на необходимость своевременного планирования задач на предстоящие годы, наведения порядка на территориях в рамках Года эстетики населённых пунктов, важность качественной подготовки к отопительному сезону, а также отметил, что республика продолжит укреплять материально-техническую базу системы ЖКХ.