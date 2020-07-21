Новая современная зона отдыха в селе Балтачево Башкирии появится к юбилею района

Цена проекта - семь миллионов рублей из федерального бюджета, и он идет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

По словам представителя администрации Балтачевского района, на территории парка отдыха будет сквер, где установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием, чтобы исключить травматизм. Для удобства сельчан парк будет освещен и огорожен протяженностью 160 метров, что позволит гулять с детьми вечером.