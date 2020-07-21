Новая современная зона отдыха в селе Балтачево Башкирии появится к юбилею района

Цена проекта - семь миллионов рублей из федерального бюджета, и он идет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
По словам представителя администрации Балтачевского района, на территории парка отдыха будет сквер, где установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием, чтобы исключить травматизм. Для удобства сельчан парк будет освещен и огорожен протяженностью 160 метров, что позволит гулять с детьми вечером.
По словам мастера-прораба Ансара Мубарякшина, в трех местах будут декоративные ворота, на 11 столбах будут светильники. Сейчас укладываются пешеходные дорожки, брусчатка будет уложена на 830 метрах.