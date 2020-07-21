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Общество
21 Июля 2020, 14:09

Новая современная зона отдыха в селе Балтачево Башкирии появится к юбилею района

Современный парк отдыха строится по программе «Формирование комфортной городской среды» в центре Балтачево. Такой подарок село получит в августе, как раз к юбилею района.

Цена проекта - семь миллионов рублей из федерального бюджета, и он идет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
По словам представителя администрации Балтачевского района, на территории парка отдыха будет сквер, где установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием, чтобы исключить травматизм. Для удобства сельчан парк будет освещен и огорожен протяженностью 160 метров, что позволит гулять с детьми вечером.
По словам мастера-прораба Ансара Мубарякшина, в трех местах будут декоративные ворота, на 11 столбах будут светильники. Сейчас укладываются пешеходные дорожки, брусчатка будет уложена на 830 метрах.
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