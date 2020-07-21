К новому учебному году 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в Башкортостане

Центры «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных учреждений. Каждая представляет собой новое образовательное пространство, оснащено современным оборудованием, которое используется в информатике, технологии и основах безопасности жизнедеятельности. Яркие кабинеты центров появились в прошлом учебном году и привлекли внимание детей и родителей.

По данным пресс-службы Министерства образования и науки РБ, сейчас в школы уже начали поступать учебное оборудование и средства обучения для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Информатика», «ОБЖ», предметной области «Технология» и других предметных областей. Перечень высокотехнологичного оборудования и средств обучения включает цифровое, аддитивное оборудование, в том числе 3D принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры, медиа-оборудование, мобильный класс, а также оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности. До начала учебного года поставка оборудования должна быть завершена.

Открытие «Точек роста» - это событие. Образовательные учреждения готовятся к нему как к празднику - проводят «косметический» ремонт, зонирование и дизайн-проектирование помещений в соответствие с фирменным стилем – брендбуком. В ремонт вкладываются средства из бюджета районов и внебюджетных источников.