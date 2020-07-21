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Общество
21 Июля 2020, 19:10

К новому учебному году 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в Башкортостане

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», который входит в национальный проект «Образование» еще 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» начнут функционировать в 30 муниципальных образованиях республики.

Центры «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных учреждений. Каждая представляет собой новое образовательное пространство, оснащено современным оборудованием, которое используется в информатике, технологии и основах безопасности жизнедеятельности. Яркие кабинеты центров появились в прошлом учебном году и привлекли внимание детей и родителей.
По данным пресс-службы Министерства образования и науки РБ, сейчас в школы уже начали поступать учебное оборудование и средства обучения для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Информатика», «ОБЖ», предметной области «Технология» и других предметных областей. Перечень высокотехнологичного оборудования и средств обучения включает цифровое, аддитивное оборудование, в том числе 3D принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры, медиа-оборудование, мобильный класс, а также оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности. До начала учебного года поставка оборудования должна быть завершена.
Открытие «Точек роста» - это событие. Образовательные учреждения готовятся к нему как к празднику - проводят «косметический» ремонт, зонирование и дизайн-проектирование помещений в соответствие с фирменным стилем – брендбуком. В ремонт вкладываются средства из бюджета районов и внебюджетных источников.
В республиканском образовательном ведомстве заверили, что все работы по приведению площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров успеют завершить до 25 августа.
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