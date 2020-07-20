Нововведения в системе налогоблажения

Информируем о том, что Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» перенесен с 1 ноября на 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, предельный срок для возможности подачи налогоплательщиком - физическим лицом в налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого будет применяться налоговый вычет. Это позволяет реализовать возможность представления уведомления в отношении земельного участка, права на которые возникли в течение последних двух месяцев года.

По налогу на имущество физических лиц аналогично поправкам, касающимся земельного налога, изменен срок для возможного представления уведомления о выбранном объекте недвижимости в отношении которого применяется налоговый вычет: с 1 ноября на 31 декабря года, являющегося налоговым периодом.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг.

Сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство и удостоверении договоров дарения подаются по обновленным формам.

Обновились формы и форматы для представления сведений о выдаче свидетельств о праве на наследство и нотариальном удостоверении договоров дарения. Вступил в силу утверждающий их приказ ФНС России от 13.02.2020 N ЕД-7-14/98@.

Все адреса, указываемые в этих формах, были доработаны в соответствии с требованиями Государственного адресного реестра.

В новых формах расширен перечень передаваемых нотариусами в налоговые органы сведений. Теперь они позволяют представлять информацию о ценных бумагах и долях в уставных капиталах хозяйственных обществ, переданных в наследство или указанных в договоре дарения.

При представлении сведений об объекте недвижимого имущества, в том числе о земельном участке, который передается в наследство или указан в договоре дарения, нотариус, указывая кадастровый или условный номер объекта, может не заполнять адрес места его нахождения.

Также с помощью обновленных форм можно представлять сведения об иностранных организациях, являющихся наследниками или одаряемыми.

Прием сведений от нотариусов в обновленных форматах начнется с 20 июля 2020 года. До этой даты подавать указанные сведения можно в прежних форматах.

Срок уплаты страховых взносов за 2019 год для индивидуальных предпринимателей продлен

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан напоминает, что 1 июля 2020 года истекает срок уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных за 2019 год, в размере 1,0 процента с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей.

При этом общий размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2019 год не может превышать 234 832 рубля.

Указанные суммы должны уплатить физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие физические лица, занимающиеся частной практикой.

Для индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и ведущих деятельность в отраслях экономики, пострадавших от угрозы распространения коронавируса, срок уплаты страховых взносов за 2019 год размере 1,0 процента продлен на четыре месяца. С учетом продления срок уплаты истекает 2 ноября 2020 года.

Указанный срок дополнительно сдвигается за счет возможности вносить платеж по частям.

Платеж, по которому предусмотрено продление срока, можно поделить на 12 равных частей и перечислять их в бюджет с периодичностью один раз в месяц: первую из 12 частей - не позднее последнего числа месяца, следующего за тем, в котором истек срок с учетом продления; оставшиеся 11 частей - не позднее последнего числа каждого из последующих 11 месяцев.

Уплатить взносы можно онлайн с помощью электронного сервиса ФНС России "Уплата налогов и пошлин". Также данный сервис позволяет заполнить платежный документ на перечисление страховых взносов в отделениях банков либо "Почты России".

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2020 год снижен