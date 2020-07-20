Клещи покусали более 8700 человек в Башкирии

По данным на 14 июля, в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратились 8713 человек (в 2019 г. на эту дату было 8007), из них 3287 детей (в 2019 г. — 2864). Количество пострадавших увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%. За неделю мониторинга клещи покусали 268 жителей региона, из них 74 ребёнка.