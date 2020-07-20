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Общество
20 Июля 2020, 18:46

Клещи покусали более 8700 человек в Башкирии

Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Клещи покусали более 8700 жителей республики. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.

По данным на 14 июля, в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратились 8713 человек (в 2019 г. на эту дату было 8007), из них 3287 детей (в 2019 г. — 2864). Количество пострадавших увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%. За неделю мониторинга клещи покусали 268 жителей региона, из них 74 ребёнка.
На исследование клещей принимают в пунктах приёма Центра гигиены и эпидемиологии и его филиалах, где специалисты лабораторно выяснят, заражены ли кровососущие вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиозом.
Сколько клещей после проведенных исследований оказалось зараженными и опасными, в ведомстве не уточнили.
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