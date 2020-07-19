+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
19 Июля 2020, 21:18

Минлесхоз РБ: По пожару в Белорецком районе

Горение происходит на хребте «Крака», местность горно-скалистая, труднодоступная для проезда лесопожарной техники, основная работа проводится вручную лесными пожарными и привлеченными лицами.

Сегодня на пожаре работает порядка 70 человек, 18 единиц техники. Тяжелыми бульдозерами проводится создание противопожарных барьеров по периметру. На подвозе воды - 4 пожарных автомобиля и 6 малых лесопатрульных комплекса.
Управление МЧС России по РБ:
Для защиты населенного пункта в с. Кагарманово Белорецкого района обеспечено постоянное дежурство подразделениями МЧС России. Вокруг населенного пункта подготовлены минерализованные полосы. Также между лесным массивом существует естественная преграда р. Белая. Горение происходит в 6 км. от населённого пункта.
Угроза населенному пункту отсутствует.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru