Минлесхоз РБ: По пожару в Белорецком районе

Сегодня на пожаре работает порядка 70 человек, 18 единиц техники. Тяжелыми бульдозерами проводится создание противопожарных барьеров по периметру. На подвозе воды - 4 пожарных автомобиля и 6 малых лесопатрульных комплекса.

Для защиты населенного пункта в с. Кагарманово Белорецкого района обеспечено постоянное дежурство подразделениями МЧС России. Вокруг населенного пункта подготовлены минерализованные полосы. Также между лесным массивом существует естественная преграда р. Белая. Горение происходит в 6 км. от населённого пункта.