Лесные пожары в Башкортостане.

Горят леса в Белорецком, Бурзянском и других районах. Угрозы населённым пунктам нет, хотя в некоторых случаях огонь подобрался близко к окраинам сел и деревень. Мы боремся, в тушении задействована специальная техника, откликнулись волонтёры. В Бурзянском районе со вчерашнего дня действует режим ЧС, работает оперативный штаб. Все, что возможно, делаем. Со своей стороны прошу всех воздержаться от поездок в лес, там категорически запрещено жечь костры. Слова "Берегите природу" сегодня как никогда актуальны. А я еще добавлю: "Берегите себя".