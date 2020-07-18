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Общество
18 Июля 2020, 17:29

Лесные пожары в Башкортостане.

Аномально жаркая погода и неосторожное обращение с огнем - лесные пожары в Башкортостане все же вспыхнули.

Горят леса в Белорецком, Бурзянском и других районах. Угрозы населённым пунктам нет, хотя в некоторых случаях огонь подобрался близко к окраинам сел и деревень. Мы боремся, в тушении задействована специальная техника, откликнулись волонтёры. В Бурзянском районе со вчерашнего дня действует режим ЧС, работает оперативный штаб. Все, что возможно, делаем. Со своей стороны прошу всех воздержаться от поездок в лес, там категорически запрещено жечь костры. Слова "Берегите природу" сегодня как никогда актуальны. А я еще добавлю: "Берегите себя".
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