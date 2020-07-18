Для оказания медицинской помощи больным коронавирусом в восемь больниц Башкирии поступили новые томографы
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» они приобретены за счет средств федерального бюджета
В инфекционный госпиталь города Кумертау доставили 80-срезовый компьютерный томограф фирмы «Canon» стоимостью 50 млн рублей. Обследование на этом аппарате будет доступно в первую очередь больным коронавирусом.
Компьютерные томографы также поступили в городские больницы Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, а также районные больницы Бирска, Ишимбая, Баймака, Дюртюлей.
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