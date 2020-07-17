+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
17 Июля 2020, 13:21

Два предприятия республики присоединились к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

ООО «Проектсервис» и АО «Башвтормет» провели оценочный очный отбор для включения их в национальный проект

ООО «Проектсервис» — это инжиниринговая компания, предлагающая на российском рынке и рынках ближнего зарубежья системы водоподготовки, очистки воды и водоотведения, а АО «Башвтормет» - крупнейшее производственное предприятие в Башкортостане по приему и переработке лома черных и цветных металлов.
Возможность участвовать в национальном проекте имеют предприятия базовых несырьевых отраслей экономики с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей и долей иностранного участия в уставном капитале не более 25%.
С включением двух вышеназванных предприятий организаций , заключивших соглашений с Правительством РБ, стало 67.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru