Два предприятия республики присоединились к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

ООО «Проектсервис» — это инжиниринговая компания, предлагающая на российском рынке и рынках ближнего зарубежья системы водоподготовки, очистки воды и водоотведения, а АО «Башвтормет» - крупнейшее производственное предприятие в Башкортостане по приему и переработке лома черных и цветных металлов.

Возможность участвовать в национальном проекте имеют предприятия базовых несырьевых отраслей экономики с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей и долей иностранного участия в уставном капитале не более 25%.