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Общество
17 Июля 2020, 13:10

Башкирия на пути создания кластера искусственного интеллекта

16 июля в ходе телемоста «Уфа — Владивосток» рассмотрен проект создания в Башкирии медико-инженерного центра по разработке и внедрению искусственного интеллекта.

Автор проекта - уроженец Башкирии Артур Биктимиров много лет работает во Владивостоке экспертом центра Национальной технологической инициативы АСИ по нейротехнологиям и VR. По его словам, эти новые технологии позволят интегрировать человека и компьютер, создать сверхчеловека, печатать органы человека на 3D-принтере для трансплантации, моделировать клетки и геном, и Уфа может претендовать на то, чтобы именно здесь располагался медико-инженерный кластер федерального уровня, работающий на всю страну.
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С появлением НОЦ республика может иметь мировое признание. Благодаря созданию этого центра на базе НОЦ Башкортостан может стать лидером в России, и одной из ведущих клиник в мире по количеству операций в области нейромодуляции, экзопротезированию.
Ведущие эксперты БГМУ и Минздрава РБ – проректор по инновационной и лечебной работе БГМУ, доктор медицинских наук, профессор, экс-министр здравоохранения Республики Башкортостан Анвар Бакиров, доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Башкортостан, нейрохирург высшей квалификационной категории, руководитель Центра высокотехнологичной медицинской помощи по нейрохирургии в Республике Башкортостан Шамиль Сафин и заместитель начальника отдела проектной деятельности Минздрава РБ Иван Афанасьев в обсуждении вопроса приняли активное участие.
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