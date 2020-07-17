Башкирия на пути создания кластера искусственного интеллекта

Автор проекта - уроженец Башкирии Артур Биктимиров много лет работает во Владивостоке экспертом центра Национальной технологической инициативы АСИ по нейротехнологиям и VR. По его словам, эти новые технологии позволят интегрировать человека и компьютер, создать сверхчеловека, печатать органы человека на 3D-принтере для трансплантации, моделировать клетки и геном, и Уфа может претендовать на то, чтобы именно здесь располагался медико-инженерный кластер федерального уровня, работающий на всю страну.