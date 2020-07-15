Врач-нефролог Руслан Зиятдинов отметил, что жара — это всегда нагрузка на сердечно-сосудистую систему
Поэтому врач настоятельно рекомендует воздержаться от физических нагрузок, особенно людям пожилого возраста, также он считает важным иметь бутылки со льдом и хранить лекарства правильно, одеваться в свободную одежду из льна и хлопка
При тошноте и головокружении нужно уйти в прохладное и место и выпить воды, если не помогает – обратиться к медикам.
Нельзя оставлять людей и животных в закрытых помещениях. В рационе должны быть легкая пища, овощи и фрукты, обычная вода без газа.
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